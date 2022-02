Nga Korça, ambasadori i BE në vendin tonë, Luigi Soreca është pyetur nga gazetarët për burgosjen e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Diplomati e ka quajtur si sinjal të mirë se sistemi i drejtësisë po nis të funksionojë. Megjithatë theksoi se kjo nuk mjafton dhe presin më shumë.

“Ju e dini që nuk e kam zakon të bëj koment për proceduar apo çështje specifike. Po të shihen disa nga vendimet e fundit të gjykatave shihet një pavarësi më e madhe dhe më e fortë. Ky është lajm i mirë për konsodlidimin e sistemit të drejtësisë. Ne shikojmë sinjale të mira nga puna e gjyqtarëve dhe gjyqtarëve. A mjafton kjo? Jo. Ne presim më shumë nga të gjithë”, tha ai.

Ambasadori i BE u pyet edhe në lidhje me qëndrimin e PD për ndryshimet kushtetuese në lidhje me zgjatjen e afateve për organet e vetingut. Soreca tha se vota pro këtyre ndryshimeve kushtetuese është votë për të ardhmen e Shqipërisë në BE.

“Ju e dini se BE ka qenë e qartë për këtë gjë. Kemi thënë që zbatimi i reformës në drejtësi dhe vetingut është shumë i rëndësishëm . Kjo u konfirmua dhe nga Komisoni i Venecias, ku nuk u identifikua ndonjë problem për zgjatjen e afatit të mandatit të organeve të vetingut, vota për zgjatjen e afateve të mandatit të vetingut është një votë për të ardhmen e Shqipërisë në BE”, tha ambasadori i BE-së.

g.kosovari