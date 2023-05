Një humbje nga më të thellat, kështu e ka konsideruar Jorida Tabaku humbjen e PD në zgjedhjet e 14 majit.

Në një prononcim për mediat në përfundim të mbledhjes së grupit të PD, Tabaku tha se duhet nisur një tur takimet me demokratët për të kuptuar se si do të ringrihen.

“Opozita ka përjetuar një humbje nga më të thellat. Kemi nevojë të kuptojmë se cfarë ka ndodhur, kemi nevojë të nisim tur dëgjesat me të gjithë demokratët për të kuptuar si do ringrihemi” u shpreh Tabaku.

E pyetur nëse do të jetë ajo në krye të PD, Tabaku u shpreh se: “Cdo gjë do bëhet në konsultim me deputetët, e rëndësishme është të mos përsëriten gabimet e të shkuarës.”

/s.f