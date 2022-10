Analisti Lorenc Vangjeli ka folur mbrëmjen e sotme në një emision televiziv në lidhje me sulmin kibernetik, ku theksoi se Shqipëria prej 14 muajsh është në luftë.

Sulmet kibernetike, pas të cilave fshihet Irani kanë për qëllim që të krijojnë një hendek mes qeverisë dhe individit.

Vangjeli: Unë do doja të nënvizoja diçka që është thënë në krye të herës dhe është parë me skepticizëm. Luftën ne e kemi parë vetëm në ekrane dhe bindja është që zhvillohet me tanke, armë dhe dy fronte. Por ky koncept ka ndryshuar tani. Flasim për luftën hibride, e cila bëhet nëpërmjet infrastrukturës me qëllimin final për të krijuar hendek mes qeverisjes dhe individit. Ne duhet të pohojmë që Shqipëria është së paku prej 14 muajsh në luftë, është një vatër e nxehtë lufte. Nuk dëgjojmë zhurmën e raketave që shpërthejnë, por kjo që po ndodh është luftë. Shumëçka që është bërë publike në këtë vend, burimi ka qenë i pisët. Tubacioni ka qenë i pistët. Ne si vend i vogël kemi tentuar vazhdimisht që të shumojmë armiqtë dhe t’i rrisim ata për të nxjerrë në pah forcën tonë dhe për t’i përballuar.

