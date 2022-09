Edvin Kulluri, ish-sekretar i Pergjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, thotë qeveria shqiptare duhet të investohet seriozisht në forcimin e sigurisë kombëtare.

Duke folur për sulmet e njëpasnjëshme kibernetike ndaj sistemeve qeveritare online, Kulluri në intervistën e mbrëmjes në Rtv Ora me gazetaren Beti Njuma tha se lidershipi shqiptar duhet të heqë dorë nga filozofia e të deleguarit të përgjegjësive të veta te partnerët.

Kulluri: Sistemi ka qenë jo në lartësinë e duhur të mbrojtjes. Nuk është hera e parë që ndodh. Jemi në një konflikt jo të armatosur, të paktën me Iranin, pasi për herën e parë nuk janë mbyllur hetimet akoma. Gjëja e fundit që mëndojmë është gjëja e parë që duhet të bëjmë, siguria kombëtare.

Kjo nuk ka të bëjë vetëm me këtë qeveri, ka të bëjë me atë përceptim që është hapur në lidershipin politik: Hë se na mbrojnë amerikanët, na mbron NATO! Ne kemi përgjegjësinë tonë. Kontributi jonë në NATO nuk duhet ngatërruar me detyrat që ka qeveria shqiptare për moscënimin e sigurisë kombëtare dhe në rastin konkret të të dhënave personale apo të dhënave shumë sensistive që mund të kenë institucionet shqiptare nën administrim.

Sipas Kullurit, siguria kombëtare ka nevojë për zgjidhje jo emocione politike.

Kulluri: Këto gjëra duhen parë me qetësi. Çështjet e sigurisë janë çështje shumë delikate për të cilat duhet të vrasim mendjen çfarë duhet të bëjmë për ti zgjidhur.

Ai evidentoi mungesën e investimeve të qeverisë në Forcat e Armatosura.

Kulluri: Ne e shpërdorojmë paranë publike jo për ato që janë thelbi i ekzistencës së një qeverie dhe një shteti që është siguria kombëtare por për shërbime dhe gjëra dytësore, tretësore si kërpurdha, instalacione. Të harxhosh 3.5 mln euro për atë që po ndodh te oborri i kryeministrisë kur këtu ka 1800 vakanca me mjekë në sistemin shëndetësor. E dini sa paguhet një pilot helikopteri që drejton një helikopter 18 mln euro, paguhet me rrogën e një mësuesi, pedagogu, ndërkohë që piloton 18 mln euro helikopter. Çfarë investimesh ka bërë kjo qeveri për Forcat e Armatosura? Mbrojtja është A-ja e një shteti, siguria. Korrupsioni i lartë patjetër që lë pa financuar politikat e sigurisë.

Politikani vuri në dukje se Shqipëria për vetë pozicionimin e saj në politikën e jashtme është target shumë i goditshëm jo vetëm nga Irani por edhe nga fuqi të tjera.

Kulluri: Kryeministri u del për zot të gjithë punëve të mbrapshta të këtij vendi, kur vjen puna te punët e veta thotë kemi amerikanët. Kjo nuk është serioze. Ne jemi target shumë i goditshëm jo vetëm nga Irani por edhe nga fuqi të tjera të mëdha me të cilat jemi rreshtuar qartësisht. Kur ti rreshtohesh duhet të jesh i zoti ta mbash, të kesh këllqe dhe shpatulla.