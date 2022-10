Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtarë në Izrael, ku në fokus të takimeve dhe të bisedimeve janë siguria kibernetik dhe sulmet e hakerave iranianë dhe bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve.

Kreu i qeverisë është pritur në takim nga presidenti, Isaac Herzog, të cilin e ftoi që sa më shpejt të vijë në Shqipëri.

‘Vëlla Edi si jeni!’– dëgjohet të thotë presidenti i Izraelit teksa pret kryeministrin shqiptar bashkë me delegacionin e qeverisë.

‘Jam shumë i sigurt që turistët kanë shumë për të parë në Shqipëri dhe do e shijojnë shumë ndërsa do të ndihen si në shtëpi. Shqipëria ka qenë shtëpi e dytë për hebrenjtë’- u shpreh presidenti i Izraelit.

Një ditë më parë kreu i qeverisë u takua me kryeministrin e Izraelit Yar Lapid. Liderët diskutuan për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve në një sërë fushash, si dhe për forcimin e lidhjeve dypalëshe dhe tejkalimin e sfidave të përbashkëta me të cilat përballen të dy vendet, me theks në kërcënimin iranian.

Në sfondin e sulmeve kibernetike iraniane ndaj Shqipërisë që ndodhën muajt e fundit, kryeministri Lapid i propozoi kryeministrit shqiptar Rama që vendet e tyre të bashkëpunojnë në fushën e kibernetikës për të forcuar aftësitë e tyre mbrojtëse ndaj këtij kërcënimi.

Kryeministri Lapid falënderoi kryeministrin Rama për mbështetjen e guximshme të vendit të tij ndaj hebrenjve shqiptarë gjatë Holokaustit. Të dy krerët ranë dakord mbi rëndësinë e luftës kundër antisemitizmit.

