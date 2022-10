Ky filmim tregon momentin kur një dron kamikaz i komanduar në distancë nga rusët, godet një ndërtesë në qendër të Kievit. Ky është një prej dronëve të shumtë që shpërthyen në kryeqytetin ukrainas mëngjesin e kësaj të Hëne, ku pavarësisht se presidenti rus Vladimir Putin tha se pas hakmarrjes për urën e Krimesë nuk do të ketë më sulme të masive, në terren ndodh gjithmonë e kundërta.

Goditjet ndodhën në lagjen qendrore Shevçenkivski. Zyrtarët në Kiev thanë se mbi 80% prej dronëve shpërthyen në ajër, pa arritur në objektiv, pasi u kapën nga mbrojtja kundërajrore. Qytetarë e reporterë të huaj, të gjendur të papritur mes dronëve vrapuan për të shpëtuar kokën nëpër stacione metrosh e vendstrehime të tjera.

Në njërin prej dronëve shkruhej “Për Belgorodin”, çka nënkupton hakmarrje për sulmin me armë në bazën ushtarake të këtij qyteti rus të Dielën ku humbën jetën 11 rekrutë, që përgatiteshin për në Ukrainë. Sulmet kësaj të hëne u kryen me dronët Shahed, të cilët Rusia i ka blerë nga Irani. Ministrat e Jashtëm të vendeve europiane pritet të mblidhen për të diskutuar për sanksione të reja ndaj Iranit për furnizimin e Rusisë me dronë.

