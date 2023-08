Juristi Kreshnik Spahiu komentoi në një intervistë për Euronews Albania zërat për ndryshime të mundshme në qeverinë Rama në vjeshtë.

Sipas Spahiut, nëse do ketë lëvizje në qeveri këto nuk do të sjellin ndonjë ndryshim të dukshëm, pasi do të jenë me njerëz me profile të ulëta dhe jo burra.

“Rama zgjedh zakonisht profile të ulëta dhe jo burra. Mendoj se gjithmonë preferon gra dhe anonime. Ka eksperiencë shumë negative me burrat, se janë bërë shpesh objekte të hetimeve.

Gratë, duke qenë familjare, janë të më rezervuara. Rama mund të urdhërojë edhe burrat, por unë mendoj se në imazh ai tenton të punojë për fasadë, dhe në media dhe faktorin ndërkombëtar prezenca e ministrave femra pritet të zbusë konfliktet. Rama u qëndron larg burrave të fortë politikisht”, tha Spahiu./m.j