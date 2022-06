Kreshnik Spahiu ka ironizuar vizitën e presidentit Ilir Meta, i cili prej disa ditësh ndodhet në Shtetet e Bashkuara.

Duke vënë në pah se kreu i shtetit deri tani është takuar vetëm me përfaqësues të komunitetit shqiptar në SHBA, Spahiu ka nxjerrë edhe “agjendën” e vizitës së Metës:

“Axhenda e Presidentit Ilir Meta në SHBA: Takim me shoqatën e pensionisteve Vatra; Drekë peshku me tre emigrantë shqiptarë; Darkë në Picerinë Tetova New-York; Mëngjes: kafe me 7 student skraparlli në SHBA; Blerje kostumesh dhe kollaresh në China Town; Drekë dy këngëtare dasmash shqiptare New Jersy; Intervistë me Radion shqiptare; Foto tek kangjellat e Shtëpisë Bardhë nga trotuari; Foto me policin e trafikut rrugor; Foto me stjuardesat e United Airline në kthim”, shkruan Spahiu.

Kujtojmë se presidenti Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë e 110 vjetorit të themelimit të Federatës Pan-Shqiptare “Vatra” në New York.

Meta kë përshëndetur festimet, ndërsa thotë se secili shqiptar në Amerikës meriton mirënjohje të veçantë për kontributin e dhënë për çështjen shqiptare.

Përmes një postimi në ‘Facebook’, Meta shkruan se gjatë diktaturës komuniste “Vatra” ishte shtëpia e shqiptarëve ku diskutohej për fatet e kombit, për lirimin dhe demokratizimin e Shqipërisë, por edhe për lirinë e shqiptarëve në ish-Jugosllavi e sidomos për Kosovën.

Më tej presidenti shkruan se 110 vite pas themelimit të ‘Vatra’ pozita e vendit tonë është më e mirë se ndonjëherë më parë, e për këtë sipas tij i ka meritat edhe ‘Vatra’.

g.kosovari