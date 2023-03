Juristi i njohur, Kreshnik Spahiu është shprehur se kreu i qeverisë së Kosovës, Albin Kurti ishte dje anë Tiranë për të marrë një mbështetje pas marrëveshjes që nënshkroi në Ohër me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç. Në një intervistë për gazetën “SOT”, Spahiu ka bërë një thirrje për kreun qeverisë Edi Rama dhe për Albin Kurtin.

Ai tha se duhet të ketë një marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipërisë që të hiqni kufijtë mes dy shteteve. Ndërkohë juristi Kreshnik Spahiu është shprehur se opozita shqiptare aktualisht ndodhet në pikën e saj më të dobët në 32 vite. Spahiu theksoi se Sali Berisha nuk ka zgjidhur problemet personale e jo më problemet e opozitës.

Gjithashtu ai shtoi se opozita do të bashkohet një ditë, por pa Berishën. Madje zoti Spahiu theksoi se të dy grupimet e PD-së duket se kanë të njëjtin koncept, teksa shtoi se Alibeaj duhet të tregojë se është ndryshe nga Berisha.

-Zoti Spahiu, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ishte dje në Tiranë. Si e shihni vizitën e tij? Pse erdhi ai…

Mendoj se ai ka ardhur për të siguruar një lloj mbështetje pas marrëveshjes që ra dakord me Vuçiç, dhe për të rikuperuar kritikat e ashpra që ka në Prishtinë në lidhje më marrëveshjen që bëri, pasi bëri një marrëveshjes kundër vetës së tij, ai erdhi në pushtet për të mos bërë një marrëveshje me Vuçiç.

Deklaroi kohë më parë se nuk do të njoh, asosacionin serb në Kosovë dhe ra dakord në marrëveshje për këtë po ashtu deklaroi se nuk do të njoh pronat e kishës ortodokse në Kosovë dhe për këtë ra dakord, erdhi për të marr mbështetje për votat e humbura në Kosovë.

-Por kjo marrëveshje kërkohet pasi është firmosur gjithçka në Ohër?

SHBA dhe BE kanë rënë dakord që marrëveshja e Ohrit të mos nënshkruhet dhe të jetë një marrëveshje pa firmë me qëllim që ata të shpëtonin qeverisjet e tyre nga rrëzimi që të bien dakord dhe të mbajnë qeveritë e tyre. Dhe kjo ndodh për një arsye të thjesht, 6 muaj më para Albin Kurti ishte në Tiranë dhe ishte kundër Ballkanit të Hapur dhe tha nuk hyj në marrëveshje me Vuçiç dhe është shumë e palogjikshme gjithë ai patriotizëm kundër Open Balkan dhe bënë këtë marrëveshje.

Duke u bërë një marrëveshje pa firma do të thotë se Vuçiç nuk e njeh Kosovë dhe është mirë që Kurti dhe Rama që të heqin kufijtë të Shqipërisë me Kosovën dhe duke qenë se ata nuk po e bashkojnë Shqipërinë dhe Kosovën të paktën të heqin kufijtë.

-Mund të shërbej takimi mes dy kryeministrave si një moment kthese në marrëdhëniet midis dy vendeve?

Mendoj se ardhja e Kurtit është një ndjesë për të gjithë kokëfortësinë e tij dhe patriotizmin e shtirur që Rama po ulet në takim me Vuçiç pa kërkuar falje dhe Kurti po reflekton qëndrimin e tij dhe në këtë rast kemi dy Albin.

-Kryeministri Edi Rama i bëri publik emrat për kryebashkiak për zgjedhjet dhe nga ana tjetër në grupin Alibeaj ka përplas. Si i shihni këto përplasje?

Mendoj se opozita është në pikën më të dobët në këto 32 vite, opozita duhet të bashkohet një ditë dhe kjo do të ndodh pa Sali Berishën. Dhe e kam të vështirë të besoj se do të ketë një bashkim real deri në 2025 dhe duhet të ndodh pa Berishën sepse nuk mundet një lider që ka probleme personale të bashkojë një opozitë. Opozita duhet të rrëzoj Edi Ramën sepse Sali Berisha nuk ka zgjidhur problemet e tij personale dhe nuk mund të zgjidh problemet e vendit.

-Alibeaj duhet të dal me kandidatë apo duhet të mbështeten kandidatët e primareve?

I gjithë problemi qëndron nëse Partia Demokratike do e bashkojë opozitën, sepse Sali Berisha nuk e bashkon. Kjo varet nga vizioni i liderëve tjerë të PD që po tregojnë që kanë të njëjtin vizion me Berishën. Partia Demokratike zyrtare ashtu si ajo pa vulë sa i përket listave për kandidatë janë të njëjtë brenda asaj strukture ata nuk hapen dot, duhet të kenë të qartë se nuk kanë as 30 për qind të votave sot dhe nëse nuk hapet jashtë strukturave të saj sa do të vij edhe do të rrudhet.

Alibeaj nëse është anti-Berishë duhet të tregojë se ka një strategji dhe një vizion. Deri më sot ende nuk kemi parë prova se produkte të Berishës që të prodhojnë ideologji të ndryshme nga ai, ata luftën me Ramën në 14 maj e kanë humbur dhe luftojnë kundër njëri-tjetrit.

-Do doja edhe një koment edhe lidhur me takimin e Ramës në Britani tre ditë parë?

Qëndrimi kundër racizmit shqiptar është i drejtë. Kush ka dëgjuar kryeministrin britanik do kujtonte racizmin e Hitlerit në Bundestag kundër hebrenjve që etiketoheshin kolektivisht si e keqja e Gjermanisë ishte e njëjtë me retorikën e Londrës dhe kjo është e papranueshme dhe ne nuk duhet të pajtohemi me këtë sepse shqiptarët nuk identifikohen të gjithë me krimin.

Nënshkrimi i marrëveshjes për rikthimin e emigrantëve është një marrëveshje që cenon konventën evropiane të të drejtave të njeriut. Ata emigrantë edhe sikur të mos kenë të drejtë kanë të drejtën e apelimit për të njohur të drejtën e tyre dhe nuk mundet që qeveria e Shqipërisë të bëhet palë me qeverinë britanike për këtë ndëshkim ndaj të tyre, sepse ata kanë ikur nga halli atje. Dhe Shqipëria ka të drejtë të mbështes shtetasit e saj me banim të përkohshëm ose jo në Britani dhe në vende të tjera dhe këtu nuk pajtohem me vendimin e kryeministrit të Shqipërisë. /m.j