“Me siguri do të ndryshoj diçka krahasuar me takimin e parë, ndoshta sistemin, disa lojtarë. Nuk është e rëndësishme si e nis, por si e mbyll. Me 5 ndryshime mund të ndryshosh ritmin e lojës dhe për mua të gjithë lojtarët janë shumë, shumë të rëndësishëm.”

Tekniku i Partizanit, Zoran Zekiç