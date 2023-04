Nëse zgjedhjet do të bëheshin sot, Pjerin Ndreu do të merrte një mandat të dytë në Bashkinë e Lezhës, i cili do të merrte 55-59% të votave.

Ky është rezultati i sondazhit të bërë nga Piepoli në bashkëpunim me Report TV.

Ndreu rezulton fitues, përballë kandidatit tjetër të koalicionit ‘Bashkë Fitojmë, Pashk Gjoni .

Referuar sondazhit, ai do të merrte 36-40% të votave.