Nëse zgjedhjet e 14 majit do të mbaheshin sot, Partia Socialiste do të merrte fitoren në bashkinë e Elbasanit, me shumicë të theksuar si forcë politike. Në sondazhin e institutit Piepoli në bashkëpunim me Report Tv, rezulton se 50-54% e të pyeturve do të votonin për PS dhe 33-36% do të votonin për koalicionin Berisha-Meta.

Për të bërë një krahasim me vitin 2021, PS konfirmohet si forcë fituese në Elbasan ku sipas sondazhit është rritur përqindja e personave që kanë besim tek socialistët. Rënie të ndjeshme pëson PD, votat e të cilëve duket se do i shkojnë koalicionit Berisha-Meta. Nga 40.5% që kishte PD në vitin 2021, sipas të pyeturve nga sondazhi Piepoli, në zgjedhjet e 14 majit do ta votojnë vetëm 7-11% e qytetarëve të Elbasanit.