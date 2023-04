Barometri në Euronews Albania ka vënë qytetarët e Tiranës para pyetjes se kë do të votojnë në 14 maj.

42.1% e kryeqytetasve do të votojnë Erion Veliajn, 28.7% do të votojnë Belind Këlliçin, 1.4% kanë thënë se do të votojnë Roland Bejkon, i cili lë pas Arlind Qorin me 0.8%, Lajla Përnaskën me 0,2% dhe komunistin Marko Dajti.

Ndërkohë, 6.6% e qytetarëve të Tiranës nuk do të votojnë dhe 17.5% nuk e kanë vendosur ende kë do të votojnë në 14 maj.

Por si ka ndryshuar prirja e votës 3 muajt e fundit për Këlliçin dhe Veliaj? Ndiqni grafikët më poshtë.

