Simon Dorante-Day po kërkon një test të ADN-së për të vërtetuar se ai është ‘djali i fshehtë’ i mbretit të sapoardhur Charles III. 56-vjeçari pretendon se nuk sheh “asnjë arsye” që ata të refuzojnë.

Një burrë që pretendon se është ‘djali i fshehtë’ i mbretit Charles III po kërkon përsëri një test të ADN-së pasi thotë se shpallja e William Princi i Uellsit ishte një “shkelm në fytyrë”.

Simon Dorante-Day, 56 vjeç, ka bërë disa pretendime se ishte djali i mbretit Charles III dhe Camilla Parker Bowles gjatë viteve teksa ka shprehur angazhimin e tij për një test ADN-je.

56-vjeçari madje ka thënë se ka diskutuar me figura të larta juridike rrugët që ai ka për të ngritur padi kundër Mbretit dhe bashkëshortes së Mbretit të sapoardhur.

Testi i tij shpresëdhënës i ADN-së mund të jetë më afër se sa pritej, me ekipet e tij ligjore që thonë se nuk shohin “asnjë arsye” pse Dorante-Day duhet t’i refuzohet një test ADN-je.

Duke folur për mundësinë e testit ai tha për News7:

“Ka pasur një diskutim midis një gjyqtari dhe meje dhe avokatit të tij në lidhje me pozitën ligjore të Charles dhe nëse monarku mbrohet nga ligji ose është mbi ligjin. Dhe përgjigja për këtë ishte jo. Dhe së dyti, Camilla dhe familja e saj sigurisht nuk janë mbi ligjin. Pra, ai argument tashmë është zgjidhur. Shumë njerëz ishin të shqetësuar se kur Charles u ngrit si monark, kjo do të dëmtonte çështjen time. Por kjo nuk do të sjellë ndonjë ndryshim ligjërisht, ajo ende po ecën përpara në të njëjtën mënyrë.”

Dorante-Day e ka bërë të qartë se ai do të kthehet në gjykatë dhe nuk do ta ndalë asgjëpër të marrë një test të ADN-së që mund të vërtetojë lidhjen e tij me Mbretin e Anglisë.

“Të shohësh Charles duke e quajtur William si Princi i Uellsit nuk ishte tjetër përveç një shkelm në fytyrë. Nuk dua të ndihem kështu, por po. Thjesht mendoj, më e pakta që Charles mund të bëjë është të më japë një përgjigje: Më pranoni. Ai i jep Williamit një titull të tillë, mirë ku është përgjigja ime? Ku është testi im i ADN-së? Nëse nuk je babai im, atëherë provo që nuk je”.