Sepse dështoi, historia për ta përçarë PD dhe larguar Berishën, dështoi. Megjithatë duket se kjo ambasadore vazhdon me këmbëngulje. Po dëmton jo vetëm opozitën por edhe marrëdhëniet e shqiptarëve me SHBA. Militantët poshtë thonë pse po na sulmon Amerika. Nëse ka një njeri që po përpiqet të armiqësojë një pjesë të shqiptarëve me SHBA-të jeni pikërisht ju znj.ambasadore. është në linjën e Soros që kontrollon një pjesë të mirë të administratës amerikane. Edhe kjo puna e pareve ruse nuk ka dalë për Bashën, por për vende të tjera. Kemi një sulm të dirigjuar nga Soros ndaj të djathtës në të gjithë Evropën.

Nuk është vetëm aleancë me Metën, por me çdo grupim që sot e sheh të domosdoshme që kjo qeveri të largohet një orë e më parë. Nuk do them shprehjen: të mblidhen qelbësirat për të larguar Berishën, por unë personalisht vet do bashkëpunoja edhe me djallin për të larguar këtë që është më i keq se djalli”.