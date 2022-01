Mes Bashës dhe Berishës nuk do të ketë asnjë bashkëpunim për kandidatë konsensual në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit. Këtë e bëri të qartë drejtuesi politik i PD në Gjirokastër për zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit, Roland Bejko në emisionin “Repolitix” në Report Tv, i cili tha se protesta e dhunshme e 8 janarit i ndau rrugën përfundimisht me Berishën.

Lidhur me sulmet që Berisha u bën ambasadores Yuri Kim, për Bejkon është thjeshtë një mënyrë e tij për të tërhequr vëmendjen e Washingtonit dhe negociuar për statusin ‘non grata’.

“Po i bie mbështetja që pas datës 8 dhe ka filluar të rrisë dozat e retorikës populiste si njeriu i pamposhtur. Të gjithë ata që besojnë Berishën për akuzat që bën, janë budallenj. Ai bën deklarata halucinante ndaj ambasadores së SHBA. Berisha e sulmon ambasadoren që të marrë vëmendjen e Ëashingtonit që ky qenka i rrezikshëm, ta marri në konsideratë se do djegë vendin. PD i ka mbyllur llogaritë me Berishën. Bashës i nxjerrin forca militare për të mos u takuar me demokratët, mund t’ia bëjmë dhe ne këtë Berishës. Basha nuk është yll, por Berisha është në rrugë pa krye, duhet të largohet. Berisha mund të vijë deri te gardhi, por nuk vjen dot më brenda pasi nuk është anëtari i PD. Berisha le të merrte katin e parë meqë u fut, por nuk i intereson godina po tymi që të shkojë deri në Washington”, tha Bejko.

g.kosovari