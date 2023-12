Edhe pse jashtë është ftohtë, “brenda” mund të jetë ngrohtë për shumë persona dhe dhjetori i këtij viti është shumë premtues për dashurinë. Në fakt, zakonisht, kur hyjmë në periudhën e fundit të nëntorit, në sezonin e Shigjetarit, jeta jonë e dashurisë duket sikur mund të presë, pasi ne kemi prioritete të tjera, por gjërat pritet të ndryshojnë dukshëm këtë dhjetor.

Nëse mendoni se do t’i kaloni pushimet me macen apo qenin tuaj, një gotë verë dhe ndoshta lot, sepse as viti 2024 nuk do t;ju gjejë cift, mendohuni sërish! E themi këtë sepse po i afrohemi 9 dhjetorit 2023, kur çdo shenjë do të jetë në një humor jashtëzakonisht romantik, duke i dhënë fund “vuajtjeve” tuaja.

Kështu, në 9 dhjetor, Afërdita në Akrep do të kundërshtojë Jupiterin retrograd në Dem, duke intensifikuar dëshirën e çdo shenje për kënaqësi dhe lidhje me të tjerët. Po, Afërdita nuk është më e sjellshme, ajo është plot pasion dhe po, Akrepi është i kujdesshëm e i organizuar, i studiuar, që do të thotë se ka shumë pak gjasa që gjëra të shkojnë keq. Në fakt, ky kontrast do të rrisë dëshirën për intimitet në marrëdhëniet tuaja, pas një periudhe të mbushur me hezitim.

/a.d