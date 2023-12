Siç raportojnë mediat ndërkombëtare, gjithçka filloi në Kinë.

Çfarë është “sindromi i mushkërive të bardha”?

Disa ditë më vonë, ankthi filloi të përhapet pasi kishte gjithnjë e më shumë raporte për dezinfektim të vazhdueshëm në shumë zona me shkakun që të gjurmohej ‘mycoplasma pneumoniae’, një bakter që zakonisht shkakton infeksione të lehta, por përhapet me shpejtësi.

Që nga ai moment, autoritetet shëndetësore u vunë në gatishmëri të lartë. Siç shkruan gazeta britanike “Daily Express”, një ekspert duke parë situatën në Kinë ka folur për “sindromën e mushkërive të bardha”.

Për sa i përket pamjes klinike, me një radiografi të thjeshtë, në mushkëri të pacientëve shihen njolla të bardha që tregojnë zona të inflamacionit. Këto nga ana tjetër shkaktojnë akumulim të tepërt të lëngjeve në mushkëri. Për këtë arsye sindroma e pneumonisë mori këtë emër.

“Sëmundja misterioze e frymëmarrjes po përfshin aktualisht Kinën, duke i lënë spitalet të mbingarkuara me fëmijë të sëmurë dhe shkollat ​​të mbyllura”, thanë raportet e huaja.

Disa epidemiologë në SHBA kanë argumentuar gjithashtu se numri i madh i rasteve të ftohjes dhe gripit mund të jetë për shkak të kufizimeve të koronavirusit që pengojnë njerëzit të zhvillojnë imunitet natyror. Të martën, gazeta kineze “South China Morning Post” (SCMP) raportoi se disa masa për të kontrolluar koronavirusin kanë filluar të rishfaqen në Kinë, veçanërisht në “shkolla, institucionet e kujdesit për fëmijët dhe shtëpitë e pleqve”.

Gazeta kineze “Global Times” , e cila është e afërt me regjimin komunist, pranoi se spitalet po luftojnë për të përballuar “rastet e shtuara të sëmundjeve të frymëmarrjes tek fëmijët”. Në të njëjtin publikim thuhej, se “sistemi shëndetësor nuk është në të njëjtën situatë si ai për të luftuar koronavirusin në qytetin e Wuhan.”

Ndërsa disa spitale pediatrike po shohin linja të pafundme urgjence dhe disponueshmëri të kufizuar në repart, në përgjithësi, burimet mjekësore janë të mjaftueshme, të paktën deri më tani, vëren gazeta. Spitalet kanë mësuar nga përvoja e Covid-19 dhe kanë zhvilluar strategji për t’i dhënë përparësi rasteve të rënda dhe për të klasifikuar trajtimin në bazë të simptomave.

Megjithatë, mediat sociale kineze janë përmbytur me foto dhe video të prindërve që vuajnë nga fëmijët e tyre të sëmurë në dhomat e pritjes të mbipopulluara. Në përpjekje për të siguruar publikun, mjekët kinezë i thanë “Global Times” se nuk shohin asnjë provë të një patogjeni të ri si koronavirusi i Wuhanit, vetëm se vendi po përballet me një valë të pneumonisë së mykoplazmës.

Banorët e qytetit kinez të Sanhe kanë ngarkuar video të shpëtimtarëve të veshur me kostume Hazmat duke dezinfektuar shkollat ​​dhe rrugët e qytetit, një taktikë e zhvilluar nga Kina në fazat e vona të pandemisë, kur qytete të tëra ishin në izolim dhe shumë qytetarë duhej të qëndronin në karantinë. shtëpitë.

Megjithatë, qeveria e Pekinit vazhdon të këmbëngulë se e ka nën kontroll shpërthimin, megjithëse ekspertët kanë vënë në dukje se vendi po i kthehet kufizimeve të udhëtimit, si dhe po spërkat për të dezinfektuar hapësirat publike, teknika të përdorura nga regjimi komunist i vendit gjatë pandemisë së koronavirusit.

Shqetësim në SHBA dhe Evropë për shkak të Kinës

Pas Kinës dhe Evropës, janë konstatuar shtim i rasteve dhe shtrimeve në spital të fëmijëve dhe adoleshentëve me sindromën e mushkërisë së bardhë, ndërsa orët e fundit autoritetet shëndetësore amerikane këshillojnë qytetarët dhe spitalet të jenë në gatishmëri.

“Tani ekziston një shqetësim se epidemia po prek edhe Evropën, me Holandën që po përjeton një valë serioze të rasteve të pneumonisë që prekin fëmijët.”

Profesor Joseph Ambani, ekspert i sëmundjeve infektive, ka thënë për Gazetën Express se aktualisht nuk ka të dhëna të mjaftueshme për sëmundjen “alarmante” që prek sistemin e frymëmarrjes, megjithatë, sistemet e kujdesit shëndetësor në kontinentin e vjetër duhet të përgatiten për më të keqen.

Në SHBA, fillimisht Ohio dhe më pas Massachusetts raportuan se kishin parë gjithnjë e më shumë raste të kësaj pneumonie. Në Ohio, 142 fëmijë janë prekur nga “sindroma e mushkërive të bardha” që nga gushti, një numër që autoritetet e përshkruajnë si “jashtëzakonisht të lartë”.

Një epidemi e pneumonisë misterioze ka shpërthyer edhe në disa vende evropiane, si në Holandë, Danimarkë dhe Suedi. Kjo sëmundje e frymëmarrjes, siç theksojnë mjekët, transmetohet përmes kollitjes, teshtitjes, të folurit, të kënduarit dhe frymëmarrjes me pika mikroskopike.

Në të njëjtën kohë, një burim nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) tha për gazetën britanike “DailyMail” se në nivel kombëtar “asgjë e pazakontë” nuk është vërejtur. Sidoqoftë, profesor Amesh Adalja, një ekspert i sëmundjeve infektive në Universitetin Johns Hopkins në Maryland, mendon se duhet të jemi të kujdesshëm që të mos përhapim rastet në një qark të Ohajos. Ai shtoi gjithashtu se nuk do të bjerë nga retë nëse “në disa pjesë të SHBA-së, rastet janë mbi mesataren, pasi disa infeksione bakteriale dhe virale rishfaqen fuqishëm me sëmundjen Covid.”

Pacientët në një qark të Ohajos, shtëpia e rreth 200,000 njerëzve, rezultuan pozitivë për “mycoplasma pneumoniae”, një infeksion bakterial i mushkërive për të cilin disa antibiotikë janë të padobishëm.

Mosha mesatare e pacientëve është tetë, megjithëse disa janë deri në tre vjeç. Ka disa teori, njëra prej të cilave është se imuniteti i fëmijëve është dobësuar nga bllokimet, veshja e maskave dhe mbyllja e shkollave gjatë pandemisë Covid – duke i bërë ata më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve sezonale.

Autoritetet në Masaçusets janë në gatishmëri të lartë, duke njoftuar një numër alarmant të lartë të rasteve të “sindromës së mushkërive të bardha” tek fëmijët, me Ohio që ka lëshuar një paralajmërim të ngjashëm. Në qarkun Warren, disa kilometra larg Xinjiang, ka pasur 142 raste të fëmijëve me sindromën që nga gushti, një numër që zyrtarët shëndetësorë e përshkruajnë si “jashtëzakonisht të lartë”.

“Jo vetëm që kjo është mbi mesataren e qarkut, por gjithashtu plotëson kriteret e Departamentit të Shëndetit të Ohajos për një shpërthim”, tha të mërkurën departamenti i shëndetësisë së qarkut.

Tajvani lëshon këshilla udhëtimi për Kinën

Nga ana e saj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Tajvanit (MOHË) lëshoi ​​dje një këshillë udhëtimi për Kinën duke këshilluar të moshuarit dhe ata që i përkasin grupeve vulnerabël që të shmangin udhëtimin në vend pasi rastet e saj të sëmundjeve të frymëmarrjes janë ende dhe vazhdimisht në rritje.

Ministria e Shëndetësisë e Tajvanit lëshoi ​​një deklaratë të lidhur që Hong Kongu dhe Macau kishin njoftuar pas takimit javor të kabinetit rekomandoi shmangien e udhëtimeve të panevojshme në Kinë. Tajvani gjithashtu këshillon udhëtarët që të marrin vaksina kundër gripit dhe koronavirusit përpara nisjes.

Reuters raportoi dje se disa epidemiologë ishin të shpejtë për të shprehur mospajtimin e tyre me vendimin e Tajvanit si të tepruar ose kundërproduktiv, ndërsa të tjerë e panë atë si një masë paraprake të kujdesshme:

Shu-Ti Chiou, një epidemiolog në Fondacionin Taipei për Shëndetin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm argumentoi se duke lëshuar këtë këshillë udhëtimi, qytetarët do të besojnë gabimisht se nuk do të prekin infeksione të frymëmarrjes për periudhën kohore që nuk do të vizitojnë vendin e dytë më të populluar në botë. Nga ana e tij, Rajib Dasgupta, një epidemiolog dhe profesor i shëndetit në Universitetin Jawaharlal Nehru në Nju Delhi, theksoi se “kufizimet e udhëtimit të miratuara për të kufizuar infeksionet e frymëmarrjes nuk janë një masë efektive për të vënë një frenim në transmetim.”

Vlen të përmendet se qeveria kineze ka një histori të mbulimit të ashpërsisë së shpërthimeve të sëmundjeve, edhe para pandemisë së koronavirusit në Wuhan.

Siç vuri në dukje Reuters, kujtimi i Kinës që mbuloi shpërthimin e SARS 2002-2003 nuk është zbehur në Tajvan. Ndërkohë dje, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin shpejtoi të sqaronte se shpërthimi i sëmundjes së frymëmarrjes në Kinë është nën kontroll dhe asgjë më shumë se një sezon pak më i rëndë se zakonisht i ftohjes dhe gripit.

/a.d