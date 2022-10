Miliarderi italian, Silvio Berluskoni, festoi 86 vjetorin e lindjes.

“Mbrëmë u preka nga përqafimi i ngrohtë i njerëzve që dua. Faleminderit atyre dhe të gjithëve për urimet e tyre të mira”. Me këto fjalë kreu i Forza Italia, Silvio Berlusconi, tregon në rrjetet sociale festën e ditëlindjes së mbrëmshme për 86-vjetorin e tij, e cila u zhvillua në rezidencën Arcore.

Në videon e postuar në internet, Berlusconi ulet në qendër të një tavoline të gjatë të vendosur me lule të bardha dhe blu dhe qirinj të ndezur. Në të djathtë është vajza e tij Marina, në të majtë partnerja e tij Marta Fascina. Të pranishëm janw po ashtu Gianni Letta, Adriano Galliani, Licia Ronzulli, Alberto Barachini, fëmijët dhe nipërit e tij.

Qirinjtë janë sipër një torte me katër nivele: më e ulëta ka ngjyrat e Milanos dhe Monzas, e dyta ato të flamurit të Forza Italia dhe e treta është blu me logot Mediaset dhe Mondadori. Torta është e kapërcyer nga një glob pranë një statuje në ngjashmërinë e liderit blu me kostum dhe kravatë.

“Votën tuaj duhet t’ua besoni atyre që kanë treguar në jetë, dhe jo vetëm në politikë, se dinë të arrijnë qëllimet që i kanë vënë vetes. Më falni, por në këtë nuk kam frikë nga rivalët. Motoja ime është kjo: kush beson në të lufton, kush beson në të kapërcen të gjitha pengesat, kushdo që beson në të fiton. Dhe së bashku do të fitojmë edhe këtë herë ” tha Berlusconi.