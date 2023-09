Biletat per sfiden Shqiperi-Çeki jane shitur te gjitha, ndonse ata qe e ndejkin rregullisht Kombetaren dhe kane pritur me ore te tera online per te siguruar nje bilete te tille nuk kane mundur dot ta blejne.

Kjo per shkak te nie mashtrimi online qe ka bere FSHF-ja e Armando Dukes.

Edhe pse lajmeruan daljen online te biletave, mijera tifoze kane qendruar online me ore te tera me shpresen se serveri i faqes ku shiteshin biletat do te hapej, nje gje e tille nuk ndodhi.

Kjo ka sjelle irritimin e tyre ndaj FSHF dhe dyshimet se biletat nuk kane dal kurre ne shitje per tifozet real qe e mbeshtesin Kombetaren ne çdo ndeshje, por jane shperndare nga drejtuesit e FSHF duke bere qokat tek rrethet dhe miqte e tyre.

Edhe Gazeta TemA ka verifikuar dje prej disa oresh faqen e biletave te FSHF nese do te hapej dhe do te kishte realisht bileta online, diçka e tille ishte e pamundur.