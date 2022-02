1596-Shogun Japonez Hideyoshi ndalon Krishtërimin në Japoni dhe urdhëron ekzekutimin e 26 personave që ishin konvertuar deri atehere në katolicizëm. Këta ishin “martirët” e parë katolikë japonezë.

1919- Lindi burrështetasi dhe ekonomisti grek Andreas Papandreu, themeluesi i Lëvizjes Socialiste PanGreke (PASOK) në 1974 dhe u be kryeministri i parë socialist i Greqisë nga viti 1981 deri në 1989 dhe nga 1993 deri në janar 1996, kur doli në pension për shkak të sëmundjes.

1993- Vdiq regjisori, skenaristi dhe producenti amerikan Joseph Leo Mankiewicz, i cili fitoi dy Oscar për regjinë dhe dy për skenarin “All About Eve”, “Letters to Three Women”, “Letters to Three Women”, “Julius Caesar”, “Cleopatra”. “Kontesha e zbathur”).

2000- Vdiq Claude Autant-Lara, një nga regjisorët më të shquar dhe më pjellorë francezë të filmit.

2002- Ministri i Jashtëm belg Louis Michel kërkon falje për rolin e vendit të tij në vrasjen e vitit 1961 të udhëheqësit të atëhershëm kongolez Patrice Lumumba. Ai ofroi 3.25 milionë dollarë ndihmë për Fondin Patrice Lumumba për të promovuar demokracinë në vend.

2004-Vdes John Hench, autori zyrtar i Mickey Mouse, karikaturisti i njohur në Walt Disney Studios dhe portretist zyrtar i Mickey Mouse. Hench është fitues i çmimit Oscar për efekte speciale në filmin “20,000 milje nën det”, xhiruar në vitin 1955.

2020- Vdiq Kirk Douglas, aktori, regjisori dhe producenti amerikan i epokës së artë të Hollivudit. Filmat e tij më të famshëm janë "Champion" (1949), "The Showdown with OK Coral" (1957), "Spartacus" (1960), "Seven Days in May" (1964) dhe "The Fierce Boys" (1986).