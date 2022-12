69.5% e shqiptarëve nuk kanë patur një vit të mirë në 2022. Barometri në Euronews Albania ka pyetur shqiptarët se si ka qenë 2022 dhe vetëm për 2.8% të shqiptarëve ka qënë një vit shumë i mirë, ndërsa një vit i mirë ka qënë vetëm për 27.6%.

Për 38.7% të shqiptarëve, 2022 ka qënë një vit as i mirë as i keq, për 17.2% viti që po lëmë pas ka qënë jo i mirë dhe për 13.3% aspak i mirë.

2022 nuk ka qenë një vit i mirë as për 70% të familjeve shqiptare. Vetëm 2.9% e shqiptarëve po lënë pas një vit shumë të mirë dhe vetëm për 27% ka qenë një vit i mirë. Ndërsa për 40.6% të tyre ka qënë një vit as i mirë as i keq, për 17.8% të shqiptarëve ka qënë një vit jo i mirë dhe për 11.6% ka qënë një vit aspak i mirë.

Pas një viti pandemie, duket se 2022 ka qënë një vit më i mirë për sa i përket gjëndjes shëndetësore. Për 68.3% të shqiptarëve, ky vit ka qënë i mirë sa i përket gjëndjes shëndetësore, për 20.7% ka qënë një vit as i mirë as i keq dhe vetëm për 10.7% ka qënë një vit jo i mirë.

Kur e shohim sipas moshave, një vit i mirë për shëndetin e shqiptarëve 2022 ka qënë për grupmoshën 18-24 vjeç me 90.1% duke vijuar në zbritje në grupmoshën 25-34 vjeç me 84.4, më pas grupmosha 35-44 vjeç me 77,4%, 45-54 vjeç me 65.6%, 55-64 vjeç me 53.4% dhe grupmosha 65-75 vjeç me 32.4%.