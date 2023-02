Nga Kreshnik Spahiu

Zelenski sot do ishte i vrarë ose i burgosur në Siberi, dhe Ukraina do ishte nën flamurin e Rusisë nëse Amerika dhe Gjermania nuk do e mbronin sovranitetin e saj.

44 milion ukrainas nuk mund ta mbronin dot shtetin e tyre pa Nato-n dhe SHBA.

Sot Albin Kurti ka mbetur i vetëm, kundër gjithë planetit në projektin e ri për Kosovën.

Pas një kalvari debatesh me diplomacinë amerikane, Albin Kurti u përpoq të vishej me kostumin gjerman dhe pro-europian, duke pasur ilulzionin se Amerika dhe Europa mund të kenë dy axhenda për Kosovën.

Investimi i BE tek gjykata speciale për arrestimin e liderve të UÇK i hapi rrugën dominimit të Vetvendosjes dhe rikthimit me shumicë qeverisëse të Albin Kurtit.

Aq shumë u investua Albin Kurti nga europianët sa ego e tij politike nuk pranonte të kishte asnjë aleat në qeverisje.

Por kalkulimet e Albin Kurtit brenda 1 viti dolën të gabuara.

Sot Albin Kurti është më i vetmuar se kurrë.

Pasi kundërshtoi projektin për korrigjimin e kufijve dhe bashkimin me Shqipërinë, sot ai po përballet me një projekt më të ndërlikuar.

10 komuna serbe brenda në Kosovë po formojnë de fakto autonominë brenda Republikës Kosovës.

Në këtë projekt fatkeqësisht serbët po i mbështet gjiithë bota:

– Amerika

– Bashkimi Eurpian

– Rusia

– Kina

– Gjermania dhe Franca

– Pjesëisht Shqipëria.

Albin Kurti ka mbetur i vetëm sepse diplomacia amerikane u lodh aq shumë me atë personalisht sa u detyrua, t’i kërkoj Gjermanisë ta bindin benjaminin e tyre “pro-gjerman”.

Sot Albin Kurti është kapur shah-mat.

Gjermania ka marr autorsinë e projektit për “autonominë” e serbëve në Kosovë.

Fondacioni Friedrich Ebert (FES) në Prishtinë ka prezantuar një draft-statut për “Asociacionin e Komunave në të cilat komuniteti serb i Kosovës është shumicë”. Ky draft-statut i propozuar nga FES-i thekson se Asociacioni do të jetë si person juridik i themeluar në përputhje me Kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës. Aty theksohet se Asociacioni/Bashkësia do të ketë simbolet e veta zyrtare, duke përfshirë stemën dhe flamurin serb. Komunat mund të funancohen nga buxheti Kosovës por edhe i Serbisë.

Po pse Albin Kurti sot ka mbetur vetëm?

– Aktivistët e Vetëvendosjes janë në gjumē dhe sheshet janë bosh. Askush nuk proteston në Prishtinë, Prizren, Gjakove.

– Diaspora nuk del në protesta për kauzat e brakatisura të Albinit. Ata që fluturuan me avionë për ta votuar nga Londra, Berlini, Beukseli, Stokolmi nuk dalin në sheshet e Anglisë, Amerikës, Gjermanise, Belgjikës per ti dal në krah të Albinit sepse nuk mund protestohet kundër perëndimit.

– Shqipëria e ka lënë vetēm (qeveria dhe opozita) dhe nuk e mbeshtet Albinin në debatin kundër perëndimit.

– Amerika e ka bojkotuar dhe larguar madje edhe nga tryezat e saj, djaloshin mos-mirnjohës dhe plan-prishës për miliarda dollarë që SHBA shpenzoi për çlirimin e Kosovës.

– Europa e sheh si qesharak “Skënderbeun” e ri që shtiret sikur do mbroj perëndimin nga lindja por që ndryshe nga Gjergj Kastrioti që bashkoi kokat ky nuk pranon asnjë aleat.

– Opozita e Kosovës dhe çdo parti nuk e mbështet Albin Kurtin se kanë kuptuar që ai e ka egon e tij më të fortë se kauza kombëtare. Ai është i vetmi “patriot” që do ti zgjidh kauzat i vetēm dhe pa bashkpunim.

Dikur Albin Kurti denoncoi projektin e dyshimtë të presidentit Trump për ndryshimin e kufijve që në thelb synonte.

– Bashkim: Shqipëri-Kosovë-Preshevë

– Ndarje: 4 Komuna serbe në veri të Kosovës.

Sot pas 4 vjetësh Albin Kurti ka një projekt po aq problematik sa ai i pari por me një ndryshim.

Kosova po krijon “kancerin” brenda vetes por pa u bashkuar me Shqipëri dhe pa Preshevën.

Firmosja e projektit të “Asosacionit” nënkupton që 10 komuna dhe jo 4, së shpejti do shpallin autonomi.

Sa më shumë vonohet Albin Kurti, aq më shumë projekte të këqija do afrohen për Kosovën.

Albin Kurti është kujtuar vonë dhe është shumë prapa me kohën. Debatet dhe konfliktet e tij me opozitën kosovare, me qeverinë shqiptare, me diplomacinë amerikane, i dhanë kohë serbëve të tregohen më lobues dhe bashkpunues në diplomaci.

Albini tregoi se nuk gjente dot gjuhë as me Shqipërinë dhe jo më me Serbinë.

Albini humbi shansin e shpalljes referendumit të bashkimit me Shqipërinë.

– Ai sot është i vetëm kundër gjithë planetit.

– Ai është kundër perëndimit dhe lindjes.

– Ai është kundër veriut dhe jugut.

Më gjeni një aleat të Albin Kurtit brenda dhe jashtë kufijve?

Ai mendon se është si Skënderbeu, por nuk kupton se Gjergj Kastrioti themeloi i vetëm bazat e shtetit shqiptar, ndërsa shtetin e Kosovës e themeloi Amerika pa Albinin.

Pa Amerikën, Kosova do vazhdonte edhe 1000 vjet të tjera me demostrata, dhe maksimumi Albinit do ishte sekretar partie i Komunës autonome të Kosovës brenda Serbisë.

Albin Kurti po lufton kundër planetit sepse do pushtetin dhe jo shtetin.

Kosova nuk është prona e Albin Kurtit, por zemra e nënës Shqipëri dhe fëmija e SHBA-ve.