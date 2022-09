Botuesi i “Koha Jonë”, Nikollë Lesi e cilësoi të dështuar protestën e djeshme të Partisë së Lirisë. Lesi kjo proteste tregoi se opozita nuk është e bashkuar siç proklamoi gjatë verës se në shtator do vinte ndryshimi i madh.

“Meqë u bë gjithë ajo përgatitje se shtatori do bënte namin, kjo protestë duhet të kishte njerëz, të paktën 10-15 mijë veta.

Aty ishin vetëm njerëzit e Ilir Metës, kishte ardhur vetëm Edmond Spaho me shoferin e vet”, tha Lesi.

Sipas tij, Berisha duhet të ishte në protestë bashkë me grupin parlamentar të PD për të treguar se opozita është e bashkuar dhe e gatshme të rrëzojë Ramën siç pretendon.

“Kjo opozitë po vjen me dy gjela dhe kjo do krijojë probleme. Atje duhet të shkonte edhe Berisha dhe grupi parlamentar i PD për të treguar se jemi 1 dhe brenda vjeshtës do ta rrëzojmë Ramën siç kanë thënë”, u shpreh Lesi.

/e.d