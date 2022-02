Ky i fundit, emri i të cilit ende nuk bëhet i ditur, porse thuhet se është shqiptar me lejeqëndrimi në Greqi, ishte një tifoz i sëmurë i një prej ekipeve të Selanikut, PAOK-ut dhe, pas një derbi qytetas me ARIS-in, së bashku me shokë të tij tifozë, po kërkonte sherr me kundërshtarë të mundshëm.

Ndaj, te detajet e reja që po dalin, është dhe ky. Thuhet se 19-vjeçari grek është pyetur se me kë ishte tifoz dhe, pas një përgjigjeje që nuk i ka shkuar përshtat shqiptarit dhe shokëve të tij, është qëlluar për vdekje me sende të forta.

Për këtë, ka marrë dhe mallkime nga gjyshja e 19-vjeçarit të ndjerë.

“Zoti e dënoftë!”, ka thënë ajo. “Ai nuk ishte vetëm, ishte një bandë. Të dënohet, që të mos qajë një nënë tjetër. Të jesh tifoz, jo kriminel” tha ajo më tej”, ka shtuar ajo nën peshën e rëndë të dhimbjes.

Gjyshja tha se Alkisi shkonte në stadium dhe që si çdo fëmijë kishte preferencat e tij. “E varrosëm. Nuk zbutet dhimbja, por asnjë familje nuk duhet ta përjetojë një gjë të tillë” , shtoi ajo, pergatiti Tema.