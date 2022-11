Emigrantët shqiptarë vijojnë të shqetësojnë Britaninë e Madhe. Ministri i Emigracionit në Britaninë e Madhe Robert Jenrick ka shtruar një propozim që mund t’i japë zgjidhje fluksit të emigrantëve, kryesisht atyre shqiptarë, që mbërrijnë me gomone në brigjet britanike. The Guardian shkruan se Jenrick është shprehur se do tu kërkohët zonave rurale që të pranojnë më shumë azilkërkues, se sa atyre urbane. Por, fjalët e tij u pasuan nga replikat e kolegëve.

Greg Smith, deputeti për Buckingham, tha se kishte mësuar se një emigrant shqiptar ishte strehuar në një hotel, kur në fakt ishte nën hetim për një shkelje shumë të rëndë. Ai tha se shqiptari ishte arratisur nga hoteli dhe se e gjithë situata është përgjegjësi e zyrës së emigracionit. Nga ana tjetër, deputeti i Kettering, Philip Hollobone, pohoi se pas valës së krimit në zonën e tij elektorale qëndronin emigrantët shqiptarë.

Nga ana tjetër, Sekretarja e Brendshme, Suella Braverman është treguar mjaft e ashpër me emigrantët, kryesisht me shqiptarët. Referuar numrit të burrave shqiptarë që kanë ‘zbarkuar’ në brigjet britanike, rreth 10 mijë, Sekretarja e Brendshme britanike është shprehur se vendi po pushtohet prej tyre. Këto fjalë nxitën një retorike të ashpër dhe përgjigjia e kryeministrit Edi Rama nuk mungoi.

Kreu i qeverisë i konsideroi deklaratat e Braverman si ‘britmë çmendine’ dhe ‘retorikë kriminale’. Së fundmi është nënshkruar edhe një marrëveshje mes Britanisë së Madhe dhe Francës që ka për qëllim të rrisë vigjilencën dhe të ndalojë prurjet e emigrantëve që kalojnë përmes kanalit të La Manshit për në Britaninë e Madhe. Marrëveshja parashikon një pagesë vjetore të Mbretërisë së Bashkuar për Francën për të ndihmuar policinë e kufirit në 72 milionë euro.

“Qyteteve të vogla dhe fshatrave mund t’u kërkohet të strehojnë më shumë njerëz që kalojnë Kanalin me gomone, për sa kohë që numri është kaq i lartë,”- tha ministri.

Komentet e tij u bënë në parlament pasi deputetët shprehën shqetësimin për procedurat kaotike të ndërmarra nga departamenti që Jenrick drejton.

Jenrick tha se qeveria “po përpiqej të siguronte strehim në një gamë shumë më të gjerë të autoriteteve lokale sesa ishte parë në të kaluarën”.

“Historikisht, çështja u përqendrua në qytete duke përfshirë Stoke-on-Trent. Tani po kërkojmë të prokurojmë akomodim më gjerësisht në qytete, qyteza më të vogla dhe në disa raste në zonat rurale. Kjo do të thotë se për sa kohë që numrat janë aq të lartë, aq më shumë pjesë të vendit tonë do të përfshihen në trajtimin e kësaj çështjeje,”- shtoi ai.

Greg Smith, deputeti për Buckingham, tha: Këshilli i Buckinghamshire mësoi nga dora e tretë nga një lagje në Londër pikërisht këtë mëngjes se një azilkërkues i cili është nën hetim për një shkelje shumë të rëndë u transferua në hotelin e azilit në Buckingham nga policia metropolitane, por nuk u shoqërua në ambientet dhe që atëherë është zhdukur. Ai proces është krejtësisht i papranueshëm.”

Jenrick tha se ai do të ngrejë çështjen me Home Office dhe do të raportojë përsëri.

Deputeti i Kettering, Philip Hollobone, pohoi se pas valës së krimit në zonën e tij elektorale qëndronin emigrantët shqiptarë.

“Nga vendi ku jam ulur, në këtë kohë të tanishme, qeveria e Madhërisë së Tij nuk po mbron as brigjet tona, as nuk po mbron komunitetin tim lokal nga një rritje e krimit të importuar,”- tha ai.

Kryeministri shqiptar ka kritikuar së fundmi politikanët britanikë për nxitjen e racizmit antishqiptar duke bërë pretendime të pabaza. Evropa po përballet me një valë migrimi nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Azia, por Britania e Madhe pranon një përqindje shumë më të vogël të njerëzve se shumica e fqinjëve. Shtatëmbëdhjetë vende të BE-së morën një numër më të madh kërkesash për azil për frymë vitin e kaluar, sipas një analize të shifrave zyrtare.

Kjo mbledhje vjen pas marrëveshjes së fundit MB-Francë të nënshkruar të hënën, e cila do t’i kushtojë taksapaguesve në Mbretërinë e Bashkuar 63 milion £ në vit.

Yvette Cooper, zv.sekretarja e brendshme i tha Commons se qeveria “thjesht nuk po bënte mjaftueshëm” për t’u marrë me bandat kriminale të përfshira në kalimet me gomone. Jenrick tha se më shumë se 30,000 “kalime të paligjshme” ishin parandaluar që nga fillimi i vitit, me qindra arrestime të kryera si dhe 21 banda të krimit të organizuar u çmontuan.

Më shumë se 40,000 njerëz kanë kaluar me gomone deri më tani këtë vit, duke përfshirë 1,800 vetëm fundjavën e kaluar, sipas shifrave zyrtare. Qeveria parashikoi në shkurt se numrat që mbërrinin në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet varkave mund të arrinin në 60,000.

Në një seancë të mëvonshme parlamentare, Charlie Taylor, kryeinspektori i burgjeve të HM, ngriti trajtimin e të rinjve në qendrën e përpunimit Manston, të cilën ai e vizitoi në fillim të këtij viti.

“Një pjesë e stafit përgjegjës për fëmijët nuk i ishte nënshtruar kontrollit të plotë të zbulimit dhe ndalimit të shërbimit siç kërkohet nga ligji,”- u tha ai deputetëve dhe kolegëve në komitetin e përbashkët për të drejtat e njeriut, ndërsa disa vajzave të reja nuk u ishte dhënë akses në telefon për më shumë se 24 orë.

“Nuk ka asnjë organ të vetëm mbikëqyrjeje dhe llogaridhënieje. Shqetësimi është se probleme të ndryshme do të vijojnë,” tha ai. Inspektorati do të vizitojë sërish së shpejti, shtoi ai.

/e.d