Kreu i PDIU Shpëtim Idrizi ka reaguar pas arrestimit të Fredi Belerit duke iu bërë thirrje institucioneve të drejtësisë të mos intimidohen.

Në një postim të gjatë në facebook, Idrizi bën thirre që drejtësia të marrë parasysh ligjin dhe provat ndaj Belerit.

Ai i ka cilësuar të paparanueshme vizitat e funksionarëve të lartë të shtetit grek për Belerin teksa i cilëson këto si një presion nga një vend anëtar i BE.

I bëj thirrje institucioneve të drejtësisë të mos intimidohen nga asnjë lloj shantazhi e ndërhyrje në punën e saj.

Drejtësia të marrë parasysh ligjin dhe provat që e akuzojnë Fredi Belerin.

Ligjin e luftës 83- vjeçar me Shqipërinë kur do e heqi Greqia? Apo është e zënë me vizitat speciale në burgun e Belerit?!

Fredi Beleri, personi i fundit që do duhej të kandidohej si kryetar bashkie në Himarë, për turpin e atyre që e kandiduan dhe ndezën tensionet e harruara në Himarë.

I përfshirë në masakrën e Peshkëpisë dhe i dënuar për dhunimin e simboleve kombëtare, dalja me flamurin e republikës së Vorio – Epirit të vitit 1914 që aneksonte Jugun e Shqiperise dhe Protokollin e Korfuzit, thirrja për helenizimin e Jugut, do të ishin të mjaftueshme për institucionet e sigurisë kombëtare dhe të drejtësisë.

Fredi Bejleri është sot i akuzuar dhe me prova të pakundërshtueshme si blerës votash dhe shkatërrues i zgjedhjeve në Himarë.

Si kurrë ndonjëherë ka presion nga një shtet anëtar i BE-së si Greqia, por edhe nga një pjesë e politikës së vendit, individë të cilët duan të helmojnë marrdhëniet me gjitonin, që të mbyllin sytë organet tona të drejtësisë e të lirojnë këtë individ recidivist në krime të rënda penale.

Janë të paparanueshme vizitat e funksionarëve të lartë të shtetit grek për burgaxhiun përsëritës Fredi Beleri.

Për to kam vetem një pyetje?

I bëj thirrje institucioneve tona të drejtësisë të mos intimidohen nga asnjë lloj shantazhi e ndërhyrje në punën e saj.

E vetmja gjë që duhet të marrin parasysh është ligji dhe provat që e akuzojnë këtë individ.

Në Shqipëri duhet të marrë fund njëherë e mirë kultura e shantazhit të organeve të drejtësisë nga aktorë të brendshëm a të jashtëm qofshin.

Ligji është i vetmi që duhet respektuar ndaj sot me shumë se kurrë institucionet tona duhet të jenë në respektim të rolit të tyre të rëndësishëm e të vlerësojnë vetëm provat që vërtetojnë akuzën ndaj tij.

