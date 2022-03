Manjati rus Roman Abramovich mund të jetë duke vuajtur simptomat e helmimit bashkë me negociatorët ukrainas për paqe mes Kievit dhe Moskës.

Sipas Wall Street Journal simptomat nisën të shfaqeshin pas takimit në kryeqytetin ukrainas në fillim të këtij muaji.

Raporti thotë se Abramovich ka udhëtuar shpesh midis Moskës dhe kryeqytetit ukrainas ndërsa bisedimet e paqes kanë vazhduar.

55-vjeçari i cili është goditur rëndë nga një sërë sanksionesh për lidhjet e tij me Vladimir Putin, u raportua më herët se ishte përfshirë në negociatat mes palëve.

Pronari miliarder i Chelsea FC dhe të paktën dy anëtarë të lartë të delegacionit ukrainas zhvilluan simptoma që përfshinin skuqje të syve, lot të vazhdueshëm dhe të dhimbshëm dhe rënie të lëkurës në fytyrat dhe duart e tyre, raportoi The Wall Street Journal. Mësohet se jeta e tyre nuk është në rrezik.

Bellingcat, grupi i inteligjencës me burim të hapur, tha se kishte hetuar helmimin e dukshëm dhe sugjeroi se mund të ishin përdorur armë kimike, ndoshta të përfshira në çokollatë ose ujë.

Duke cituar një person të afërt me Abramovich, Journal tha se ishte e paqartë se kush kishte shënjestruar grupin ose çfarë e kishte shkaktuar sëmundjen e tyre. Por ajo tha se të tjerë të njohur me këtë çështje fajësuan sulmin e dyshuar ndaj forcave të vijës së ashpër në Moskë, të cilët ata thanë se donin të sabotonin bisedimet për t’i dhënë fund luftës.

Gjendja e Abramovich dhe negociatorëve ukrainas, mes të cilëve edhe deputeti Rustem Umerov, është përmirësuar që atëherë dhe jeta e tyre nuk është në rrezik, thanë burimet e gazetës.

Tre burrat me simptoma konsumuan vetëm çokollatë dhe ujë paraprakisht, sipas Bellingcat, i cili tha: “Tre anëtarë të delegacionit që ndoqën bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë në natën e 3 deri më 4 mars 2022 përjetuan simptoma të ngjashme me helmimin me armë kimike. Një nga viktimat ishte sipërmarrësi rus Roman Abramovich.

“Tre anëtarë të ekipit negociator u tërhoqën në një apartament në Kiev më vonë atë natë dhe ndjenë simptomat fillestare – duke përfshirë inflamacionin e syve dhe lëkurës dhe dhimbjen e mprehtë në sy – më vonë atë natë. Simptomat nuk u qetësuan deri në mëngjes.”/m.j