Alfons Kola 33-vjeç u vra nga bashkë-atdhetari i tij shqiptar 52-vjeçari Petrit Gega. Mediat italiane së fundmi kanë sjellë një prej deklaratave të 52-vjeçarit që akuzohet për vrasjen e të riut.

“Dëgjoj Zër, shoh djallin. Dua të flas me një ekzorcist”, mësohet të ketë thënë ai.

Ngjarja e rëndë ndodhi jashtë një lokali në Calcinatello të Brescia-s.

Autori u arrestua rreth një orë pas ngjarjes së rëndë, ishin kamerat e shumta të sigurisë në zonë që e identifikuan.

Kamerat filmuan po ashtu momentin e sherrit fillimisht me fjalë e më pas goditjen disa herë të 33-vjeçarit me një thikë kuzhine. Alfons Kola gjeti vdekjen disa orë më vonë në spitalin e Brescia-s ku u transportua me helikopter në gjendje të rëndë./m.j