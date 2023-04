Në vendin e dytë renditen aktivitete të tjera, ku këtu një përqindje të lartë prej 14,1% të totalit të aksidenteve zënë aksidentet rrugore të cilat kanë ndodhur kryesisht në shërbimet delivery dhe gjatë rrugës nga shtëpia për në punë dhe anasjelltas.

Ndërkaq, ndërtimi renditet në vendin e tretë, por krahasuar me vitet paraardhëse ka një ulje të numrit të aksidenteve në punë në këtë sektor, pavarësisht se sektori ka patur zhvillim të lartë gjatë këtij viti. Dhe miniera-karriera, aksidente të cilat kanë ndodhur në galeri. Përqindjen më të lartë të aksidenteve me pasojë vdekje e zënë aksidentet rrugore të cilat zënë 32% të aksidenteve me pasojë vdekje në total.

Bazuar në këtë analizë të aksidenteve me vdekje, Inspektorati i Punës thekson se do ti kushtohet vëmendje e shtuar sektorit të shërbimeve delivery në raport me kryerjen dhe kontrollin e dokumentit të vlerësimit të riskut për profesionin “motorrist”, pasi vendi i tij i punës është lëvizja në rrugë.