Shenjat e horoskopit që e bëjnë të vështirë dashurinë

Binjakët

Natyra e ndryshueshme e Binjakëve i bën ata të tërhiqen. Ata duan gjithmonë pranë tyre një person që do t’u intrigojë mendjen dhe trupin. Ata janë shumë të zgjuar dhe mërziten lehtësisht. Kjo është ajo që i bën ata të vështirë për t’u “hapur”, për të shprehur ndjenjat e tyre dhe për t’u lidhur me të tjerët. “Nëse një Binjak kupton se marrëdhënia e tij nuk do të jetë aventureske, plot kërkime dhe diskutime që do ta përmirësojnë atë, ai nuk do të largohet dhe nuk do të dashurohet. Dhe nëse fillon një flirtim, atëherë do të përfundojë në mënyrë të turpshme. “Por kur gjendet personi që do ta mbajë interesin e tij të pazbehur, ai di si të sillet dhe ta bëjë atë të ndihet unik”,

Virgjëresha

Të njohur për selektivitetin dhe pritshmëritë e tyre të larta, Virgjëreshat e kanë të vështirë të pushojnë dhe të hapen. Ata fokusohen kryesisht tek ajo që nuk ndodh apo nuk ndodh si të duan dhe u mungojnë momentet e bukura, ndërkohë që duan të kenë gjithmonë “mapin” në marrëdhënie dhe çdo gjë të bëhet sipas orarit të tyre. “Kjo e bën të vështirë bashkëjetesën me ta, ndonëse ndjenjat i shfaqin më mirë me veprime sesa me fjalë”, thotë astrologu.

Shigjetari

Liri, pavarësi, aventura: kjo është ajo që Shigjetari kërkon në jetë por edhe në marrëdhëniet e tyre. Nëse arrini të fitoni interesin e tyre dhe ta mbani atë të pazbehur, atëherë ata me siguri do të bien në dashuri me ju. Siç thotë astrologu, “Nuk është se një Shigjetar nuk mund të dashurohet, por ai lufton dhe përpiqet të përqendrojë energjinë e tij tek një qenie njerëzore. Pasi të kuptojë se gjërat do të bëhen rutinë, atëherë ai tashmë po përgatitet për aventurën e radhës”.