Kreu i inteligjencës ushtarake të Ukrainës thotë se lufta me Rusinë do të arrijë një pikë kthese nga mesi i gushtit dhe do të përfundojë deri në fund të vitit.

Në një intervistë me Sky Neës, gjenerali Kyrylo Budanov tha gjithashtu se një grusht shteti për të hequr Vladimir Putin është duke u zhvilluar tashmë në Rusi dhe udhëheqësi rus është i sëmurë rëndë me kancer.

Budanov parashikoi saktë se kur do të ndodhte pushtimi rus kur të tjerët në qeverinë e tij ishin publikisht skeptikë dhe tani thotë se është i sigurt për parashikimin e përfundimit të tij.

“Pika e thyerjes do të jetë në pjesën e dytë të gushtit. Shumica e aksioneve luftarake aktive do të kenë përfunduar deri në fund të këtij viti. Si rezultat ne do të rinovojmë fuqinë ukrainase në të gjitha territoret tona që kemi humbur, përfshirë Donbasin dhe Krimenë.”, tha ai.

Taktikat e Rusisë nuk kanë ndryshuar pavarësisht nga zhvendosja e saj në lindje, thotë ai, dhe Rusia po vuan humbje të mëdha.

Ai tha se nuk ishte i befasuar nga pengesat e Rusisë në luftë.

“Ne dimë gjithçka për armikun tone, ne dimë për planet e tyre, nuk është aq e fuqishme sa duket”, ka thënë shefi i inteligjencës.