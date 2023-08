Të dy u deklaruan të pafajshëm në gjykatat federale në San Diego dhe Los Angeles. Marinarët u urdhëruan të mbahen deri në seancat e paraburgimit, që do të zhvillohen më 8 gusht në të njëjtat qytete.

Dy marinarët, të dy me bazë në Kaliforni, u akuzuan për veprime të ngjashme për të siguruar inteligjencë të ndjeshme për kinezët. Por rastet e tyre ishin të ndara dhe nuk ishte e qartë nëse të dy ishin rekrutuar apo paguar nga i njëjti oficer i inteligjencës kineze si pjesë e një skeme më të madhe. Zyrtarët federalë në një konferencë shtypi në San Diego nuk pranuan të konfirmonin nëse marinarët ishin në dijeni të veprimeve të njëri-tjetrit.

Dy çështjet vijnë gjithashtu pas një tjetër ndjekjeje penale për kërcënim të brendshëm të lidhur me ushtrinë amerikane. Departamenti i Drejtësisë në prill arrestoi një anëtar të Gardës Kombëtare Ajrore në Masaçusets me akuzat për rrjedhje të dokumenteve të klasifikuara ushtarake në lidhje me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe çështje të tjera të sigurisë kombëtare në Discord, një platformë e mediave sociale e përdorur kryesisht nga ata që luajnë lojëra online.