Kryetari i LZHK- së, Dashamir Shehi ishte i ftuar mbrëmjen e sotme në studion e “Milori Live” në Klan News ku ka folur mbi sfidat e Partisë Demokratike dhe opozitës. Shehi u shpreh se opozita mund të dalë nga kjo gjendje vetëm duke ndjekur projektin e vet politik dhe jo duke ndjekur “shefat e rinj apo të vjetër”.

“Unë po i bëj këtë propozim opozitës. Ne jemi vetërrethuar nga këto që the ti, por të dalim nga vetërrethimi, nga gardhi të mos merremi më me këto tema, këto tema nuk rrëzojnë Edi Ramën. Në daç të vij Bardhi, në daç të vijë Basha, në daç të rrijë Berisha, absolutisht. Ne them të puqemi përqark disa projekteve politike, tezave politike përqark njerëzve, njerëzit këta janë. Përqark nuk puqen më, biles ky lloj copëtimi, po qe që do u gjëmojnë njerëzve do vazhdojë duke u thelluar dhe koha etregië. Qenë dy, njëra ishte dy, njëra ishte një, kjo që ishte një u bë dy gjysma është bërë me nga 0.5 dhe mund të vazhdojë procesi i përpjestimit sa të duash. T’i lemë këto histori mënjanë, hajde të puqemi përqark 3, 4, 5 tezave kryesore, të cilat s’kanë nevojë për ndonjë kryetar. Të merremi me këto dhe rruga na tregon kush është vlera e njërit dhe tjetrit. Procesi në vetvete është i rëndësishëm që ne ta ngjisim maloren duke ndjekur projektin tonë politik dhe jo duke ndjekur shefat tanë të ri apo të vjetër. Ky është shtegu i vetëm që na ka mbetur”, tha Shehi.

Teksa u pyet nëse e përballon dot kjo opozitë sikur Rama ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, Shehi u shpreh që në këtë gjendje është përpara një vështirësie.

“Nëse kjo është nje hipotezë, jemi përpara një vështirësie shumë të madhe. Nëse që në shtator zgjedhim dy, tre pika, ide të mëdhaja, në vend që t’i gjëmojmë këtij zotërisë dhe atij zotërisë që nuk është asnjëri ndonjë shkëlqim i madh sepse kanë pas kohë ta ndezin e ta fikin dritën e vet dhe disa e kanë ndez dhe e kanë fik nga dy a tri herë. Prapë opozita humusin e vet politik e ka pasi edhe në këtë kohë rrëmuje të zgjedhjeve administrative mirë apo keq opozita e gjitha bashkë i prodhoi nja 600 mijë vota, 700 mijë vota. Populli opozitar është, lidershipi opozitar nuk është. Më mirë sesa të merremi me lidershipin më mirë të merremi me disa ide që mund të na udhëheqin, të ndryshojmë ligjin zgjedhor dhe t’ju japim mundësi të gjithëve të votojnë dhe forcave të reja të hynë në fushë.”

/a.r