Presidenti Joe Biden i kishte bërë thirrje Kongresit që të dërgonte projektligjin për 39.8 miliardë dollarë si ndihmë ekonomike, humanitare dhe siguri por senatori Rand Paul bllokoi votimin e përshpejtuar të enjten në mbrëmje duke pretenduar se qeveria po “largonte paratë sa më shpejt që të mundej”

“Betimi im është për Kushtetutën e SHBA, jo për ndonjë komb të huaj,” tha Paul në katin e Senatit duke mbrojtur vendimin e tij.

“Ne nuk mund ta shpëtojmë Ukrainën duke dënuar ekonominë amerikane.”

Senatori nga Kentaki bëri thirrje për një dispozitë mbikëqyrëse në projektligj për të mbikëqyrur se si po shpenzohen paratë, një ndryshim që do të kërkonte vonesa të mëtejshme në miratimin e projektligjit. Udhëheqësit e Kongresit e kanë qortuar kongresmenin për shkaktimin e vonesës, pasi projektligji aktual ka mjaft vota për të kaluar në Senat me rregull të rregullt, por kjo tani nuk do të ndodhë deri në javën e ardhshme. Sfida e Paul është lavdëruar në disa elementë politikë, njëri prej tyre djali i ish-presidentit Donald Trump i ka deklaruar se ligjvënësit në Uashington nuk duan transparencë.