Senatori amerikan Robert Menendez, një demokrat nga New Jersey, dhe gruaja e tij janë akuzuar për ryshfet në lidhje me marrëdhëniet e tyre me tre biznesmenë të vendit, thanë të premten prokurorët federalë.

Prokurorët thanë se ata kishin marrë nga të tjerët para, ar, pagesa për një hipotekë për shtëpinë, kompensim për një punë me kërkesa minimale, një automjet luksoz dhe gjëra të tjera me vlerë.

Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Manhatan akuzoi të pandehurit se kishin pranuar mijëra dollarë ryshfet në këmbim të përdorimit të pushtetit dhe ndikimit të Menendez si senator për të kërkuar mbrojtjen dhe pasurimin e biznesmenëve dhe për të përfituar nga qeveria e Egjiptit, raporton Reuters.

Menendez dhe gruaja e tij Nadine Menendez përballen me tre akuza penale secili.

Menendez, kryetar i Komisionit me ndikim të Senatit të SHBA-së për Marrëdhëniet me Jashtë, ishte akuzuar më parë në New Jersey për kontributet e fushatës dhe ryshfetet e tjera nga një i pasur në këmbim të favoreve zyrtare, por një gjyq i vitit 2017 përfundoi në një bllokim jurie./f.s