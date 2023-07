Inflacioni në rang global dhe problemet ekonomike që ka shkaktuar kriza nga lufta në Ukrainë ishin në fokus të konferencës së zhvilluar në Frankfurt me pjesëmarrës nga vende të ndryshme të Europës. Gjatë fjalës së tij, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko u ndal tek stabiliteti financiar dhe politikat monetare.

“Ne duhet të mbetemi të përkushtuar ndaj stabilitetit të çmimeve, edhe në këtë mjedis sfidues, si parakusht për stabilitetin financiar dhe rritjen afatgjatë. Në këtë kuadër, të nxitur nga angazhimi ynë ligjor dhe institucional për stabilitetin e çmimeve, Banka e Shqipërisë ka shtrënguar qëndrimin e saj të politikës monetare, në përputhje me drejtimin e përgjithshëm të politikës monetare në mbarë globin dhe në BE, në veçanti. Megjithatë, ne mbetemi të angazhuar për të ndërmarrë masa të mëtejshme, nëse inflacioni rezulton të jetë më i qëndrueshëm dhe më këmbëngulës nga sa presim aktualisht.”

Përsa i përket procesit të integrimit evropian, nga Frankfurti Guvernatori Sejko tha ky hap përbën një objektiv strategjik afatgjatë.

“Ne duhet të harmonizojmë politikat, rregulloret dhe praktikat tona me ato të Bankës Qendrore Evropiane. Banka e Shqipërisë ka punuar vazhdimisht për të përmirësuar rregulloret e sektorit bankar me Parimet e Bazelit dhe legjislacionin e Bankës Qendrore Evropiane. Ne jemi të bindur se kemi arritur një shkallë të mjaftueshme përputhshmërie me këto praktika dhe kemi paraqitur një kërkesë zyrtare te Banka Qendrore Evropiene me qëllim marrjen e statusit të ekuivalencës mbikëqyrëse.”

Gjatë konferencës në Frankfurt, Sejko nënvizoi se duhet të përshpejtohen përpjekjet drejt zhvillimit të sistemeve financiare dhe të pagesave, për t’i integruar ato me kujdes me ato të BE-së.

