“Nuk doja të dëmtoja policin. Gjithçka e bëra në gjaknxehtësi”. Kështu ka deklaruar Hysen Pici para trupës gjyqësore ku u shfaq i penduar pasi përplasi policët e rrugores në Durrës. Gjykata vendosi masën e sigurisë “arrest me burg” ndaj tij.

Mbrëmjen e së enjtes, në lagjen numër 1, Hysen Pici po ecte me shpejtësi dhe në kundravajtje me automjetin e tij tip ‘Range Rover’ të bardhë. Ai nuk iu bind urdhrit të policëve të rrugores për të ndaluar dhe i përplasi. Për pasojë, njëri prej efektivëve, i identifikuar si G.M., mbeti i plagosur rëndë.

Hysen Pici, me origjinë nga Shijaku, dyshohet se ishte nën efektin e lëndëve narkotike ndërkohë që i është bërë testi për drogë dhe alkool, por janë dërguar analizat në Tiranë.

Nga kamerat e sigurisë dukej qartë se pasi përplasi policët, Pici braktisi mjetin dhe u largua me vrap në mënyrë që t’i shpëtonte arrestimit por nuk ia doli. Efektivët e ndoqën me vrap dhe bënë të mundur arrestimin e Picit, i cili kishte me vete armë zjarri pistoletë, shkruan shqiptarja.com.

Si ndodhi ngjarja

Policia i ka bërë me shenjë mjetit për të ndaluar pasi kishte informacion se aty udhëtonte një person i rrezikshëm. Por, makina ka devijuar rrugën dhe ka nisur të ecë në sens të kundërt, ndërkohë që përballë i ka dalë një tjetër patrullë policie, por mjeti ka vijuar rrugën duke përplasur dy policë.

Njëri prej tyre u dërgua në spitalin e Durrësit për të marrë ndihmë mjekësore, ndërkohë që polici tjetër që mori lëndime më të lehta, ka nxjerrë pistoletën dhe ka shtënë në ajër disa herë për të lajmëruar kolegët.

Pas kësaj mjeti ka vijuar rrugën drejt Vilës së Zogut, por aty është ndaluar nga patrulla e policisë ku i është arrestuar drejtuesi i “Range Rover”, të cilit i është gjetur dhe një armë zjarri.

Ndërkohë që personi tjetër, (dyshohet Avdylaj), ka marrë armët e tjera të zjarrit në makinë dhe ka mundur t’i shpëtojë policisë për shkak të errësirës.

g.kosovari