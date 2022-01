Nga Ilirjan Blloshmi

Sali Berisha është një burracak që bën si i fortë kur ka eutorazhin e pushtetit dhe kriminelët me vete.

Sot Sali Berisha nuk ka fuqi të largojë Lulin nga PD-ja. Atë Lul që 9 vjet më parë e vuri në krye të PD-së, duke shkatërruar cdo strukturë të saj.

Sali Berisha është një burracak, që sot ka mbetur vetëm i mbêshtetur nga Albana, Muli, Tritani, Edi, ajo cuca Kokalari dhe ca të tjerë që janë peng për dosjet e korrupsionit.

Sot Sali Berisha është një gërmadhë politke që ecën rrugve i vdekur. Sot Sali Berisha nuk ka fuqi të mbrojë të birin, të bijën, dhëndrin.

Nga sot Saliu do jetoje me frikën e prangave. Nga sot ai do mbyllet në dhomën e tij, duke u marrë me “qytetrin dixhital”.

Nga sot Saliu është një i “vdekur politik”. Uroj të jetojë gjatë, që të vuajë nga kjo brengë e frikës.

Ka 30 e kusur vjet që djeg, vret, mashtron, grabit këtë vënd.

Ka ardhur koha ta paguajë. Nuk ka Çim Pekë e Cimra që e shpeton më.