Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer batutat me kreun e bashkisë së Finiqit, Romeo Cakulli, gjatë takimit të falënderimit në Sarandë.

Rama “u kap” me emrin e kryebashkiakut, Romeo, duke e cilësuar tepër romantik, pasi iu referua veprës së Shekspirit, Romeo dhe Zhuljeta.

“Faleminderit që votuat Romeon, sa romantike i keni këto emra mor burr, emër i jashtëzakonshëm. Duhet të bëjmë në Finiq një festival të dashurisë me libra, me drama, me poezitë e dashurisë, mendoje e kam seriozisht, qeveria do të të mbështesë, s’ka më bukur, kreu i bashkisë Romeo ju fton në festivalin e dashurisë.”-tha Rama./m.j