Grupi rus thotë se nuk ka marrë asnjë pagesë në rubla, siç dekretohet në ligjin e ri

Çmimet europiane të gazit u rritën me një të pestën të mërkurën pasi Gazprom i Rusisë pezulloi furnizimet për Poloninë dhe Bullgarinë, duke thënë se ata nuk kishin bërë pagesat e rublave që duhej të bëheshin një ditë më parë.

Kontratat e së ardhmes që ndjekin çmimin e gazit me shumicë në Europë u rritën pothuajse 20 për qind në 117 € për megavat orë në tregtimin e hershëm. Çmimet janë pothuajse shtatë herë më të larta se një vit më parë. “Gazprom ka pezulluar plotësisht furnizimin me gaz për Bulgargaz (Bullgari) dhe PGNiG (Poloni) për shkak të mospagesës në rubla”, tha Gazprom në një deklaratë të mërkurën.

Gazprom Export, dega e eksportit të grupit, nuk mori pagesa për furnizimet e prillit nga Bulgargaz dhe PGNiG në rubla deri në fund të ditës së punës më 26 prill, siç kërkohej nga rregulli i ri rus, tha ai.

Presidenti rus Vladimir Putin dekretoi në mars që gazi i Gazprom i eksportuar në të ashtuquajturat vende jomiqësore, të cilat përfshijnë BE-në, që nga prilli të shitet me rubla vetëm sipas një skeme të krijuar midis Gazprom, Gazprombank, Bankës Qendrore të Rusisë dhe qeverisë. Shumë blerës europianë refuzuan të paguanin në rubla, duke thënë se kjo binte në kundërshtim me kushtet e kontratës dhe do të ishte një mënyrë për të anashkaluar sanksionet e BE-së ndaj bankës qendrore ruse.

Gazprom Export njoftoi Bulgargaz dhe PGNiG për pezullimin e furnizimit me gaz nga 27 prilli derisa pagesa të bëhet në përputhje me procedurën e dekretuar, tha kompania. Kompania paralajmëroi se tërheqja e paautorizuar e vëllimeve të gazit që kalojnë tranzit përmes Polonisë dhe Bullgarisë në vende të tjera europiane si Gjermania do të rezultonte në një reduktim të furnizimeve tranzit. “Bullgaria dhe Polonia janë shtete tranzit”, tha Gazprom. “Në rast të tërheqjes së paautorizuar të gazit rus nga vëllimet e tranzitit drejt vendeve të treta, furnizimet për tranzit do të reduktohen me këtë vëllim”.

Rusia tha se kalimi në pagesat në rubla për gazin e saj në vend të eurove ose dollarëve ishte në përgjigje të sanksioneve perëndimore kundër bankës së saj qendrore, e cila ngriu rreth gjysmën e rezervave valutore të vendit. Europa varet nga Rusia për më shumë se një të tretën e nevojave të saj për gaz. Gazprom ka monopolin e furnizimit me gaz në Rusi.

Hungaria ndërkohë ka arritur një marrëveshje për të paguar në një llogari në euro me Gazprombank, e cila nga ana e saj do të depozitojë shumën në rubla në Gazprom Export, tha ministri i jashtëm Peter Szijjarto në një video të postuar në Facebook. Pagesa e radhës do të bëhet më 22 maj, tha ai. Sllovakia ka arritur të njëjtën marrëveshje, shtoi ai. Ai siguroi hungarezët se, megjithëse furnizimi me gaz i vendit mbërriti nëpërmjet Turqisë, Bullgarisë dhe Serbisë nga Rusia, tranziti përmes Bullgarisë nuk do të ndikohej dhe vendi do të vazhdojë të marrë furnizimin e tij “sipas kontratës dhe sipas planit”. / Financial Times-MONITOR

/b.h