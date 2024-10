Nga Kreshnik Spahiu

Pas 34 vjetësh ata s’kanë ndryshuar.

Bllokojnë rrugët si bagëtia kur zbret nga mali.

Ata nuk dinë të bëjnë asgjë në jetë, veçse ti zënë rrugën, vendin e punës, pronën, hapësirën të tjerve.

Ata kanë një parim: “Pushto dhe impono”.

Erdhën si barbarë dhe nuk i ndryshoi as leku, as pushteti, as fakulteti dhe as kryeqyteti.

Erdhën si inferiorë me një qëllim të pushtojnë

pa ligj, pa rregulla çdo hapësirë të jetës.

Erdhën me synimin të imponohen.

Fillimisht shkatërruan çdo pronë publike dhe pasuri kombëtare: Fabrika, uzina, miniera, hekurudha, tragete, porte.

Pastaj vidhnin çdo gjë: Tela telefoni, shina treni, xhama, poça apo drita rrugësh, madje edhe kapakë pusetash të ujrave të zeza.

Janë po ato fytyra, nuk ndryshojnë.

Kanë rroba dhe makina të shtrenjta por janë në mendësi ata që i kanë shpallur luftë Amerikës, Anglisë, drejtësisë, gazetarve, partive të reja dhe institucioneve.

Janë ata që vranë në bulevard sepse u dukej zyra dhe sheshi pronë e tyre.

Premtuan Europën por janë izoluar më keq se Enever Hoxha.

Erdhën në Shqipëri si parti e studentëve, qytetarve dhe burgosurve politik.

Sot kanë mbetur parti e halabakve, provincialve dhe e burgosurve ordiner.

Mos guxoni ti kritikoni se do ju baltosin, nga nderi, nga familja me çdo intrigë që imagjinoni.

Ju kujtohet si shantazhonin ambasadorët me kaseta erotike? Ku i kanë? Pse nuk i nxjerrin?

E gjitha bota është e korruptuar nga Washingtoni deri më Romë, vetëm Meta dhe Berisha janë të ndershëm dhe fukarenj – thonë.

E keni parë që ata s’kanë as ide, as kauza, as projekt, as motiv, as organizim, as popull.

Realisht s’kanë më as parti dhe as kalicion

por thjesht dy familje që i drejtojnë një turmë.

As Enver Hoxha s’ja la partinë gruas si Meta

As Enver Hoxha s’ja la partinë vajzës si Berisha

Kjo është filozofia e tyre:

“Parti e Xanun”

“Tokë e Xanun”

“Pronë e Xanun”

“Rrugë e Xanun”

