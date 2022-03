Fjala, komunikimi janë ura lidhëse me këdo dhe kudo. Më pas vazhdova udhëtimin më tej… Dhe kuptova që nuk kish gëzim më të madh se të dëgjoja fjalët e para nga një fëmijë tek i cili fjala e parë kishte vonuar dhe prindërit po i trembeshin atij të ‘’flamosuri’’ autizëm. Siç s’kishte gëzim më të madh professional e njerëzor kur një i rritur me belbëzim falë treapisë logopedike kishte mundësi që ta menaxhonte atë dhe të nesërmen hynte në auditor me kokën lart. Gjithashtu dhe kur një 5-6 vjecar që kishte vështirësi në shqiptimin e disa shkronjave ( dhe në kopësht apo në shkollë kishte nisur bullizimi), arrinte ta perfeksiononte dhe ta vinte në vend shqiptimin pas disa seancave terapie, sa që s’të besohej që kishe përpara të njëjtin fëmijë.