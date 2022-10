Të gjesh një shtëpi me qira në Tiranë është kthyer në një problem të madh për studentët, në kushtet e rritjes së çmimeve si pasojë e krizës ekonomike.

Anxhela Nasto, studente në fakultetin e Shkencave Sociale në degën “Punë Sociale” tregon se aktualisht jeton në një shtëpi me 4 bashkëmoshatarë të saj, pasi në këtë mënyrë kostoja e qirasë reduktohet ndjeshëm.

Studentja nga Kuçova ka jetuar më parë në konvikt, por në prag të fillimit të vitit të ri akademik ajo ka zgjedhur një shtëpi me qira me hapësirë shumë më të kufizuar, e detyruar nga buxheti që ka në dispozicion. Ajo pohon se ka raste kur në fund të muajit mbetet pa të ardhura.

ANXHELA NASTO

STUDENTE

Krahasuar me konviktin shtëpia me qira është mirë për shkak të kushteve sepse aty ka shumë problem siç janë dhomat me lagështirë, oraret e dusheve. Kur krahason kushtet shtëpia me qira është më mirë. Nuk besoj se ka student që ka kursime mënjanë, madje unë mendoj se për të shtyrë fundin e muajit, ato ditët e fundit do duhet të kufizosh veten, për të mos thënë se ka ditë që mbetesh pa të ardhura, pa lekë.