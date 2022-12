Dy shqiptarë janë shpallur fajtorë për vrasjen e një hajduti kanabisi, duke e rrahur për vdekje dhe duke e hedhur trupin e tij në rrugë.

Trupi i Tomasz Waga u gjet në Cardiff pasi u vra për tentativën e grabitjes së një fabrike kanabisi.

Waga kishte udhëtuar në Cardiff nga Londra më 28 janar të vitit të kaluar me Carl Davies me një plan për të hyrë në një fabrikë kanabisi në 319 Newport Road me bimë me vlerë 120,000 £.

Një bandë e krimit të organizuar, përgjegjëse për fabrikën, “zbriti” në vendngjarje dhe sulmoi hajdutin.

Viktima 23-vjeçare u rrah me një shkop bejsbolli, kallam bambuje dhe gjysmë tulle shtëpie përpara se të nxirrej zvarrë nga shtëpia dhe të hidhej në një makinë Mercedes.

Ai pësoi 25 lëndime në kokë dhe gojë, mavijosje në gjoks dhe dëmtime në brinjë e krahë.

Pas vdekjes së tij, ai u hodh në Westville Road dhe i morën celularin. I ndjeri u gjet më vonë nga një kalimtar i rastit të njëjtën mbrëmje.

Shkaku i vdekjes është dhënë si pengim i rrugëve të frymëmarrjes nga gjaku. Të mërkurën, anëtarët e bandës Josif Nushi, 27 vjeç dhe Mihal Dhana, 29 vjeç, u shpallën fajtorë për vrasjen e Waga, pas një gjyqi në Newport Crown Court.

Kopshtari Hysland Aliaj, 31 vjeç, i cili zbuloi zotin Waga në fabrikën e kanabisit, u shpall fajtor për vrasje nga pakujdesia.

Prokurori Greg Bull KC tha: “Në vitin 2020, një bandë e organizuar kriminale me shtetas shqiptarë themeloi një fabrikë komerciale të rritjes së kanabisit në një zonë rezidenciale të Cardiff. Ishte një ndërmarrje e mirë-drejtuar, e organizuar dhe fitimprurëse. Ishte aq e suksesshme dhe fitimprurëse sa anëtarët e bandës ishin të përgatitur ta mbronin atë me çdo kusht, nëse ishte e nevojshme”.

“Vendosmëria e tyre për të mbrojtur të korrat e tyre të vlefshme do të dilte në pah pas orës 22:30, më 28 janar 2021, kur këta pesë të pandehur, së bashku me të tjerë vranë Tomasz Waga, një i ri që kishte për qëllim të vidhte kultivimin e kanabisit nga fabrika në Newport Road. Ndërsa ai dhe Carl Davies e bënë këtë, një bandë u përball me të, disa prej të cilëve ishin të armatosur me një shkop bejsbolli, një tullë dhe pajisje të tjera. Ai mori lëndime të shumta dhe u transportua nga fabrika në 319 Newport Road, Cardiff me një veturë Mercedes. Gjatë rrugës ai vdiq dhe u grabit”.

Pas vrasjes, Nushi, Dhana dhe Aliaj u arratisën në Shqipëri, por përfundimisht u ekstraduan përsëri në Mbretërinë e Bashkuar përpara se të dilnin në gjyq.

Nushi nga Ninian Road, Roath dhe Dhana nga Colum Road, Cathays, u shpallën gjithashtu fajtorë për plagosjen me dashje, në lidhje me Carl Davies, ndërsa Aliaj, pa vendbanim fiks, u shpall fajtor për plagosje të paligjshme.

Z. Justice Cotter i ka lënë të tre të pandehurit në paraburgim për t’u paraqitur për dënimin e tyre më 10 janar të vitit të ardhshëm.

Ai i tha Nushit dhe Dhanës se kishte vetëm një dënim për të dhënë në rastin e tyre, një me burgim të përjetshëm.

Gjykatësi tha se i takonte atij të kalonte një mandat minimal.

Më herët në gjyq, Gledis Mehalla, 20 vjeç, pa vendbanim të caktuar dhe Mario Qato, 27 vjeç, nga Lansdowne Road, Londër, u gjetën të pafajshëm për vrasjen e Waga.

Pas seancës, familja e Waga tha: “Tomasz pagoi një çmim shumë të madh për ngjarjet që ndodhën natën që ai humbi jetën. Ne nuk dëshirojmë që një tragjedi e tillë të përjetohet nga asnjë familje tjetër dhe i nxisim individët të marrin në konsideratë zgjedhjet që bëjnë dhe ndikimin e përfshirjes së tyre, të qëllimshme apo të detyruar. Ai do të mbetet në zemrat tona përgjithmonë.”

/e.d