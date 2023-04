Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko, i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, tha se nuk do t’ja japin vulën grupimit të Sali Berishës edhe nëse nuk marrin votat e demokratëve në zgjedhjet e 14 Majit.

Jo vetëm kaq, theksoi Bejko, por do të marrin edhe selinë e PD-së, sipas të cilit, godina po mbahet e uzurpuar.

Enton Abilekaj: Në qoftë se votat e demokratëve, mbështetësve të Partisë Demokratike ose të opozitës, dalin në favor të Berishës, juve nuk do u jepni demokratëve vulën?

Roland Bejko: Jo, do vazhdojmë të ruajmë Partinë Demokratike.

Enton Abilekaj: Do mbani vulën prapë domethënë?

Roland Bejko: Padiskutim po. Jo vetëm vulën, po çdolloj atributi, do marrim dhe selinë. Do marrim dhe selinë. Selia që nuk merret sot dhe ne jemi në rrugë, është sepse i ndihmon Edi Rama. Sepse janë të tre bashkë. Vendimi i gjykatës është i qartë. Ai e ka uzurpuar atë seli.

Enton Abilekaj: Pra ju do e mbani vulën, do merrni dhe selinë, edhe në qoftë se demokratët nuk janë me juve?

Roland Bejko: Ne do marrim një përqindje të caktuar në rast se humbasim, rastin më të keq. Unë shpresoj të marrim një rezultat të mirë.

/a.r