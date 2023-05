Angazhohemi ta zgjasim sezonin turistik përmes diversifikimit të produktit turistik në tre tipologji, turizëm bregdetar, malor, rural e kulturor. Ne do subvencionojmë biznesin e vogël të artizanatit që po shkon drejt zhdukjes. Për 5 vite do të ketë zero taksë për sipërmarrjet turistike, bujtinat dhe start up.