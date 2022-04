Rita Ora ka shfaqur linjat e saj teksa ka pozuar me një bikini minimalist. Duke xhiruar në Hawaii, këngëtarja shqiptare është fotografuar të premten teksa ka ekspozuar dekoltenë e saj dhe këmbët e tonifikuara në një mjedis piktoresk.

Rita mbante veshur bikinit me ngjyrë të errët, teksa pozat provokuese nuk kanë ndaluar përgjatë gjithë javës. Të mërkurën ajo publikoi edhe fotot gazmore teksa u rrëzua gjatë arratisjes së saj tropikale.

Ndërsa këngëtarja e muzikës pop ka qenë me pushime në Hawaii, ajo ka mahnitur 16.1 milionë ndjekësit e saj në Instagram me një sërë selfie rrezatuese në mjedisin luksoz. Flokët e saj biondë dhe me gërsheta ishin në pah të disa fotove, ndërsa Rita dukej në çdo centimetër si bukuroshja elegante e plazhit.