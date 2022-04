Në rritje të nevojës për më shumë trupa ushtarake, ndërkohë që luftimet në Ukrainë janë duke zgjatur përtej parashikimeve, presidenti rus Vladimir Putin ka marrë vendimin për të zbatuar një draft masiv rekrutimi.

Kjo ka ngjallur reagim të ashpër nga populli rus, i cili është ngritur në protesta masive.

Ushtria ruse ka pësuar humbje masive gjatë fushatës së saj ushtarake, madje vlerësimet ukrainase sugjerojnë se forcat e Putinit kanë humbur mbi 20,000 ushtarë që nga fillimi i luftës në shkurt.

Kremlini ka qenë në një përpjekje të dëshpëruar për të rimbushur radhët e trupave të tij të vijës së parë, ndërsa fillon sulme të mëtejshme në rajonin Donbas të Ukrainës. Moska nisi draftin e saj pranveror më herët në prill dhe po planifikon të rekrutojë 134,500 burra deri në korrik.

Megjithatë, një tjetër sulm me zjarrvënie në një zyrë të regjistrimit ushtarak duket se tregon se të rinjtë rusë nuk janë shumë të prirur për t’u bashkuar me përpjekjet e luftës. Incidenti i fundit ndodhi në rajonin Mordovia javën e kaluar, raportuan mediat britanike.

Zyra e regjistrimit u qëllua me kokteje molotov, të cilat i vunë flakën ndërtesës dhe shkatërruan kompjuterët dhe një bazë të dhënash të rekrutëve në vendbanimin Zubova Polyana. Sulmi me zjarrvënie ka çuar përkohësisht në ndalimin e projekt-procesit në rajon.

“Fushata e rekrutimit në rrethet lokale është vënë në pauzë”, tha një burim.

Kjo nuk është hera e parë që zyrat e regjistrimit janë vënë në shënjestër të protestuesve kundër luftës në Rusi.

Katër ditë pasi trupat ruse pushtuan Ukrainën, një 21-vjeçar i vuri zjarrin një zyre rekrutimi në qytetin Lukhovitsy në rajonin e Moskës. Protestuesi ka lyer edhe portën jashtë godinës me ngjyrat e flamurit ukrainas. Ai lau me benzinë pjesën e përparme të zyrës së regjistrimit ushtarak, theu xhamat dhe më pas hodhi kokteje molotov.

Zjarrvënësi tha në një nga kanalet Telegram se kishte dashur të parandalonte mobilizimin.

“Qëllimi ka qenë prishja e arkivit me dosjet personale të rekrutëve, ai ndodhet në këtë njësi. Kjo duhet të parandalojë mobilizimin në rreth. Shpresoj se nuk do t’i shoh shokët e mi të klasës në robëri ose në listat e vdekjes. Lërini ta dinë … se njerëzit e tyre i urrejnë dhe do të kthehen kundër tyre. Toka së shpejti do të fillojë të digjet nën këmbët e tyre, ferri i pret”, ka shkruar ai./m.j