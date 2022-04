Vladimir Putin synon të pushtojë të gjithë Ukrainën jugore në mënyrë që të heqë hyrjen e vendit në Detin e Zi. Por koha po luan kundër Carit. “Forcat e Armatosura të Ukrainës kanë nisur një sulm shkatërrues ndaj një posti komandues të avancuar të Ushtrisë së 49-të të Pushtimit në rajonin e Khersonit ,” u lexua në një deklaratë nga forcat ukrainase më 22 prill. “Corriere della Sera” raporton se para sulmit në Odessa në M-14, përgj atë 40 kilometrave që ndan Mykolaiv nga Kherson, dy gjeneralë rusë u vranë dhe një u plagos. Dhe sipas këshilltarit të Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovychgjithashtu pranë Khersonit ndodheshin 50 oficerë rusë të rangut të lartë. Për më tepër, sipas thashethemeve të shtypit amerikan, edhe më 22 prill Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera të huaja u angazhuan në operacione jashtë hapësirës ajrore të Ukrainës për të mbështetur forcat e Kievit. Dhe kjo po ndodhte ndërsa një RC-135 e Forcave Ajrore Mbretërore do të fluturonte mbi Detin e Zi, vetëm rreth 150 milje nga Kherson, pikërisht në kohën kur gjeneralët rusë u vranë. Corriere vëren se bastisja ndodhi ndërsa Kremlini përqendroi përpjekjet e tij rreth Izyum në Donbass . Me pak fjalë, Kherson, i cili është porta për në Krime dhe një qendër hekurudhore dhe portuale dhe që do të ishte qyteti i parë që do të binte në duart e rusëve që donin ta bënin atë një bazë për të nisur sulmin në Odessa, nga një bekim. për një mallkim.

Rusi, zjarre në depot e karburantit në Bryansk, Moska e shqetësuar për akte terroriste

Dy depo karburanti janë djegur në Bryansk , një qytet rus që ndodhet 150 kilometra në veri të kufirit me Ukrainën dhe 380 kilometra në jug të Moskës. Kjo është bërë e ditur nga burime të mirëinformuara për agjencinë Interfax. Një rezervuar 10,000 metër kub po digjet pranë rafinerisë Snezhetsky Val dhe një tjetër po digjet në rrethin Fokino, në Moskovsky Prospekt, pranë një instalimi ushtarak. Kjo depo e fundit e karburantit është e lidhur me rrjetin e ashtuquajtur “Friendship Pipeline”. Nuk dihet nëse zjarret janë rezultat i një sulmi nga Ukraina apo nga një vend i tretë, apo nëse kanë lidhje në ndonjë mënyrë me luftën kundër Kievit. Të enjten e kaluar, dy zjarre goditën një qendër kërkimore ushtarake në Tver , ku vdiqën të paktën 17 njerëz dhe një fabrikë tretësish në Kineshma , fabrika më e madhe kimike ruse. Një rrjet “koincidencash” shqetësuese që çojnë në dyshime për akte terrorizmi pro-ukrainas apo edhe vetësabotim rus. Zjarret në Bryansk vijnë në një kohë kur sekretari amerikan i shtetit Blinken dhe sekretari i mbrojtjes Austin mbërritën në Kiev për t’u takuar me presidentin ukrainas Zelensky . Në terren, siç raportohet nga Kyiv Independent, alarmi kundërajror ra në disa rajone të Ukrainës, duke përfshirë Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donetsk. Sipas përditësimit të fundit nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, në 24 orët e fundit në rajonet Donetsk dhe Lugansk “janë zmbrapsur shtatë sulme të armikut”, ndërsa bombardimet vazhdojnë në vendbanimet Kharkiv, Karasivka, Prudyanka dhe Kororbochkino.

Bayraktar, goditje shkatërruese ukrainase, si u përkulën rusët në Bryansk?

Zjarret që goditën dy depozita nafte në Bryansk në territorin rus, njëqind kilometra larg kufirit ukrainas, dyshohet se u shkaktuan nga sulmet e dronit UA TB-2 , i cili më vonë u rrëzua ose u rrëzua më lehtë për shkak të mbarimit të karburantit. . Operacioni nuk është konfirmuar nga Kievi, por informacioni është “i besueshëm” sipas llogarisë “Ukraine Ëeapons Tracker” në Twitter. Që nga fillimi i konfliktit, në realitet, është Rusia ajo që ka goditur shpesh infrastrukturën e Ukrainës, duke e bërë më të vështirë për ta rezistencën afatgjatë. Ndër objektivat e bombardimeve ka edhe depo karburantesh dhe rafineri. Pra, nëse zjarret në Rusi do të ishin vërtet punë ukrainase, atëherë do të ishte e njëjta strategji e përdorur këtë herë kundër rusëve.

/a.r